Nơi ở của CORTIS bị đột nhập

Sở Cảnh sát Yongsan ở Seoul thông báo đã lập biên bản và đang điều tra hai phụ nữ quốc tịch Trung Quốc về tội xâm nhập trái phép. Họ bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào ký túc xá của nhóm CORTIS ở quận Yongsan, Seoul, vào khoảng 2h sáng ngày 23/7 (giờ Hàn Quốc).

Theo các báo cáo, trong quá trình điều tra của cảnh sát, họ khai rằng: "Chúng tôi đã mua địa chỉ nhà qua mạng xã hội và đến đây". Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy họ phủ nhận cáo buộc làm hư hại bưu kiện hoặc đột nhập vào nhà.

Công ty quản lý Big Hit Music đã thông báo vào tháng Sáu năm ngoái rằng họ đã phát hiện các hành vi như xâm nhập trái phép hoặc theo dõi các không gian riêng tư như bãi đậu xe của nhà CORTIS, đến các địa điểm vào những thời điểm không được tiết lộ và liên tục theo dõi các thành viên. Đáp lại, phía CORTIS cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với các hành vi xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa sự an toàn của nghệ sĩ.

Ngoài ra, vào tháng Sáu năm ngoái, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên tục nhập mật mã cửa trước nhà của thành viên Jungkook thuộc nhóm BTS tại quận Yongsan, Seoul. Người phụ nữ này đã bị chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát với cáo buộc cố ý xâm phạm và sau đó nhận được lệnh tạm giam.

CORTIS đang chứng minh sức mạnh bền bỉ của mình trên nền tảng âm nhạc kỹ thuật số bằng cách giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Apple Music hàng ngày trong nước suốt 90 ngày với ca khúc 'REDRED'. Tầm ảnh hưởng toàn cầu của họ vượt xa thị trường nội địa. "REDRED" đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng "Daily Top Songs Korea" của Spotify lần thứ 80 và giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng "Weekly Top Songs Korea" trong 12 tuần liên tiếp. Thêm vào đó, ca khúc này cũng lọt vào bảng xếp hạng "Weekly Top Songs Global" trong 12 tuần, phá kỷ lục về thời gian trụ hạng lâu nhất trong số các nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm qua. Họ cũng giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng "Weekly Popular Songs" của YouTube Music trong 5 tuần liên tiếp.