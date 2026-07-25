Nơi ở của CORTIS bị đột nhập

Sở Cảnh sát Yongsan ở Seoul thông báo đã lập biên bản và đang điều tra hai phụ nữ quốc tịch Trung Quốc về tội xâm nhập trái phép. Họ bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào ký túc xá của nhóm CORTIS ở quận Yongsan, Seoul, vào khoảng 2h sáng ngày 23/7 (giờ Hàn Quốc).
Theo các báo cáo, trong quá trình điều tra của cảnh sát, họ khai rằng: "Chúng tôi đã mua địa chỉ nhà qua mạng xã hội và đến đây". Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy họ phủ nhận cáo buộc làm hư hại bưu kiện hoặc đột nhập vào nhà.
Công ty quản lý Big Hit Music đã thông báo vào tháng Sáu năm ngoái rằng họ đã phát hiện các hành vi như xâm nhập trái phép hoặc theo dõi các không gian riêng tư như bãi đậu xe của nhà CORTIS, đến các địa điểm vào những thời điểm không được tiết lộ và liên tục theo dõi các thành viên. Đáp lại, phía CORTIS cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với các hành vi xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa sự an toàn của nghệ sĩ.
Ngoài ra, vào tháng Sáu năm ngoái, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên tục nhập mật mã cửa trước nhà của thành viên Jungkook thuộc nhóm BTS tại quận Yongsan, Seoul. Người phụ nữ này đã bị chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát với cáo buộc cố ý xâm phạm và sau đó nhận được lệnh tạm giam.
CORTIS là một nhóm nhạc nam được công ty Big Hit Music giới thiệu khoảng sáu năm sau BTS, và họ đã chính thức ra mắt vào tháng Tám năm ngoái.Họ đạt 100 triệu lượt stream tích lũy trên Spotify chỉ sau 35 ngày kể từ khi phát hành album đầu tay, phá kỷ lục về thời gian ngắn nhất đối với một nhóm nhạc nam K-pop. Họ cũng đã vượt qua 5 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ trong 77 ngày, khoảng thời gian ngắn nhất trong số các nhóm nhạc K-pop và trở thành nhóm nhạc nam duy nhất vượt qua 10 triệu người theo dõi trên TikTok vào tháng Ba năm nay, chỉ bảy tháng sau khi ra mắt. Đang trên đà phát triển mạnh mẽ, CORTIS sẽ góp mặt tại lễ hội âm nhạc lớn của Mỹ, Lollapalooza Chicago từ ngày 31/7 đến ngày 1/8 với tư cách là nhóm nhạc nam K-pop duy nhất tham gia năm nay. Sau đó, họ sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn đầu tiên, 2026 CORTIS TOUR, ghé thăm sáu thành phố ở Bắc Mỹ, bao gồm New York và San Francisco, bắt đầu từ Toronto, Canada vào ngày 4/8, và sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc kỷ niệm một năm thành lập tại Nhà thi đấu Hwajung của ĐH Hàn Quốc ở Seoul, vào ngày 22 - 23/8.