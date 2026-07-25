'Hope' liệu có vượt qua được 'The King's Warden'?

Sau The King's Warden, Colony và Salmokji: Whispering Water, Hope trở thành bộ phim thứ tư trong năm nay đạt mốc 3 triệu lượt xem, và sự chú ý đang tập trung vào việc liệu Hope có thể tiếp tục thành công về doanh thu phòng vé hay không trong bối cảnh những phản ứng trái chiều sôi nổi.

Theo hệ thống bán vé tích hợp của Hội đồng Phim Hàn Quốc ngày 25/7, Hope đã vượt mốc 3 triệu lượt xem vào khoảng 1h30 chiều (giờ Hàn Quốc), tức là ngày thứ 11 sau khi ra mắt.

Trong bối cảnh hàng loạt phim nước ngoài đình đám như Spider-Man: Brand New Day và The Odyssey đang liên tục ra mắt, người ta đang rất quan tâm liệu Hope có thể tiếp tục giữ vững niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc hay không? Cùng với những đánh giá tích cực rằng đây là bộ phim đáng xem tại rạp và xứng đáng với giá vé, Hope đang tạo ra những phản ứng trái chiều sôi nổi nhất năm, vì vậy sự quan tâm dành cho phim được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, khi các phản hồi cho rằng mỗi lần xem lại đều có thể phát hiện ra những điểm mới, thì "cơn sốt hâm mộ hổ" cũng được dự đoán sẽ còn kéo dài.

Hope là bộ phim mới của đạo diễn Na Hong-jin, kể về câu chuyện của Beom-seok (Hwang Jung-min), người đứng đầu chi nhánh cảng Hopo nằm trong Khu phi quân sự, người phải đối mặt với một thực tế khó tin khi toàn bộ ngôi làng được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nghe tin từ những thanh niên địa phương rằng một con hổ đã xuất hiện. Hwang Jung-min, Jo In-sung, Jung Ho-yeon và Eum Moon-seok đã thể hiện những màn trình diễn xuất sắc trong phim.