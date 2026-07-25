Yeonjun của TXT có màn trình diễn solo đầu tiên tại Mỹ trên 'Billboard'

SVO - Thành viên Yeonjun của nhóm TXT chuẩn bị có một bước tiến lớn khác trong sự nghiệp nghệ sĩ solo, với buổi concert solo đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 12/8 (giờ địa phương), Yeonjun sẽ là nghệ sĩ chính trong chương trình đặc biệt Billboard: One Night Only do Billboard tổ chức. Buổi biểu diễn này sẽ đánh dấu concert solo đầu tiên của anh tại Mỹ, mang đến cho anh cơ hội gặp gỡ người hâm mộ Mỹ trên một sân khấu hoàn toàn mang tên riêng của mình.

Sự hiện diện của Yeonjun trong làng nhạc Mỹ đã liên tục phát triển trong những tháng gần đây. Trước buổi biểu diễn tại Billboard, anh đã được xác nhận sẽ xuất hiện trên chương trình Good Morning America Summer Concert Series của ABC và Z100’s Summer Bash Presented by Wells Fargo của iHeartMedia, mở rộng hơn nữa các hoạt động của anh tại quốc gia này.

Album solo mới nhất của anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế. Mini album solo thứ hai của Yeonjun, NO LABELS: PART 02, phát hành vào ngày 10/7, đã được công nhận cả về chất lượng âm nhạc và những màn trình diễn đầy năng động. NO LABELS: PART 02 đã bán được 738.072 bản trong tuần đầu tiên phát hành, trở thành album bán chạy nhất trong tuần đầu tiên của một nghệ sĩ solo được phát hành trong năm nay.

Hypebeast mô tả Yeonjun bằng câu nói: "Cách tốt nhất để miêu tả Yeonjun đơn giản chỉ là Yeonjun", ca ngợi bản sắc riêng biệt của anh. Wonderland gọi album là "một dự án chứng minh những khả năng mới vượt ra ngoài giới hạn tự đặt ra", nhấn mạnh sự trưởng thành nghệ thuật của anh, trong khi Variety India khen ngợi sự đa tài của anh trên nhiều thể loại và sự tự tin đầy uy lực trên sân khấu.

Thông qua các hoạt động solo, Yeonjun tiếp tục khẳng định bản sắc nghệ thuật độc đáo của mình ngoài phạm vi hoạt động cùng TXT, nhận được sự công nhận từ người hâm mộ và giới phê bình trên toàn thế giới.