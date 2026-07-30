Á hậu Vũ Hồng Hạnh: 'Ngưỡng mộ Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà vì tinh thần không ngừng học hỏi'

SVO - Vốn là ‘mỹ nhân’ đã có danh hiệu tại cuộc thi nhan sắc nhưng Vũ Hồng Hạnh vẫn đến với ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ với tinh thần thoải mái, muốn thử thách bản thân.

Vũ Hồng Hạnh (sinh năm 2003) đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bên cạnh đó, cô nàng gen Z còn theo đuổi công việc người mẫu và đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Ngoài công việc, Hồng Hạnh thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật, trình diễn thời trang và không ngừng trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại vòng Sơ khảo phía Bắc, Vũ Hồng Hạnh ghi tên mình vào danh sách 35 cô gái bước vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước niềm vui này, người đẹp đã có những chia sẻ thú vị với Sinh Viên Việt Nam khi tham gia cuộc thi năm nay.

Ảnh: Dương Triều

Cảm xúc của Vũ Hồng Hạnh như thế nào khi được gọi tên vào danh sách bước vào Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026?

Mình rất vui và hạnh phúc khi nghe tên mình được xướng vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Không khí ở vòng nhân trắc học cũng rất căng thẳng vì Ban giám khảo quan sát và chấm điểm rất kỹ từng thí sinh. Mình khá hồi hộp và có chút áp lực. Điều khiến mình vui nhất là được Ban giám khảo khen có hàm răng đẹp và nụ cười duyên. Lời động viên đó giúp mình tự tin hơn và có thêm động lực để cố gắng ở những vòng thi tiếp theo.

Từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, Vũ Hồng Hạnh đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với tâm thế ra sao?

Mình đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 bằng một tâm thế rất thoải mái. Danh hiệu trước đây là một cột mốc đẹp mà mình luôn trân trọng, nhưng không muốn để nó trở thành áp lực cho bản thân. Với mình, Hoa hậu Việt Nam là một hành trình hoàn toàn mới. Mình muốn thử thách bản thân ở một môi trường chuyên nghiệp hơn, được học hỏi nhiều và xem mình đã trưởng thành đến đâu sau khoảng thời gian vừa qua. Nếu có cơ hội đi xa, mình sẽ rất biết ơn. Còn nếu chưa, mình tin đây vẫn sẽ là một hành trình rất ý nghĩa.

Hồng Hạnh có phải đối diện với áp lực nhất định khi được biết đến như một thí sinh đã có kinh nghiệm thi nhan sắc lẫn làm người mẫu trước đó?

Mình nghĩ, việc mọi người kỳ vọng nhiều hơn là điều rất bình thường. Nhưng áp lực lớn nhất với mình không đến từ những kỳ vọng đó, mà là mong muốn mỗi ngày phải tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Kinh nghiệm từ những cuộc thi trước giúp mình tự tin hơn, nhưng mình hiểu rằng, vẫn còn rất nhiều điều phải học. Vì vậy, mình chọn cách tập trung vào hành trình này thay vì quá bận tâm đến áp lực hay sự so sánh.

Là một cô gái đã có danh hiệu, giờ tiếp tục thi Hoa hậu Việt Nam, Hồng Hạnh có quan điểm gì về việc tìm kiếm danh hiệu để bước vào showbiz?

Theo mình, danh hiệu có thể mở ra cơ hội, nhưng không thể quyết định một người sẽ đi được bao xa. Nếu chỉ xem cuộc thi là cánh cửa để bước vào showbiz thì sẽ rất khó để phát triển bền vững. Điều quan trọng hơn vẫn là cách sống, cách làm việc và những giá trị mình có thể mang lại sau cuộc thi. Và với mình, danh hiệu là một sự ghi nhận cho những nỗ lực, chứ không phải đích đến cuối cùng.

Mỗi cô gái đến với Hoa hậu Việt Nam sẽ mang theo câu chuyện của họ. Với Hồng Hạnh, đó sẽ là câu chuyện như thế nào?

Câu chuyện của mình không quá đặc biệt đâu. Mình chỉ là một cô gái luôn tin rằng, nếu đủ nghiêm túc với mục tiêu của mình thì từng bước nhỏ đều sẽ có ý nghĩa. Mình luôn cố gắng học hỏi, làm việc, tự lập và không ngừng hoàn thiện bản thân. Có thể hành trình của mình chưa hoàn hảo, nhưng hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy sự cố gắng, sự kiên trì và tinh thần không ngại thử thách của mình.

Trong số các Hoa hậu, Á hậu từ Hoa hậu Việt Nam, Hồng Hạnh dành sự ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng từ ai, vì sao?

Mình rất ngưỡng mộ Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Điều truyền cảm hứng cho mình không chỉ là nhan sắc, mà còn là sự nỗ lực của chị sau khi đăng quang. Hoa hậu Đỗ Thị Hà luôn không ngừng học hỏi, phát triển bản thân và giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Đó là điều rất đáng trân trọng.

Là một cô gái gen Z, Hồng Hạnh có quan điểm như thế nào về các cuộc thi sắc đẹp hiện tại?

Theo mình, các cuộc thi sắc đẹp ngày nay không còn chỉ đánh giá ngoại hình nữa. Một cô gái đẹp cần có tri thức, bản lĩnh, khả năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là lý do các cuộc thi sắc đẹp ngày càng có nhiều giá trị hơn, bởi đây là môi trường để các bạn trẻ được hoàn thiện bản thân trên nhiều khía cạnh.

Với Hồng Hạnh, Hoa hậu Việt Nam có ý nghĩa và sức hút ra sao sau 40 năm tổ chức?

Theo mình, sức hút của Hoa hậu Việt Nam đến từ sự uy tín và những giá trị mà cuộc thi đã gìn giữ suốt 40 năm qua. Đây không chỉ là nơi tìm kiếm một cô gái đẹp, mà còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách và sự cống hiến. Chính điều đó khiến Hoa hậu Việt Nam luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng công chúng. Đối với mình, được góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã là một niềm tự hào. Mình sẽ cố gắng hết mình để không bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Cảm ơn Vũ Hồng Hạnh!