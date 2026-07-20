Phát hiện 'anh tài' cực giàu tại show 'Chông Gai', đeo toàn đồng hồ tiền tỷ lên sân khấu

SVO - Chỉ mới xuất hiện nhưng Lê Xuân Tiền đã 'gây choáng' với bộ sưu tập đồng hồ cực 'khủng' tại show 'Anh trai vượt ngàn chông gai', có chiếc lên tới 8 tỷ đồng.

Xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, cái tên Lê Xuân Tiền nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai và phong thái lịch lãm, nam diễn viên còn cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, không ngại thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Với Lê Xuân Tiền, chương trình không đơn thuần là một gameshow âm nhạc mà còn là cột mốc giúp anh mở rộng giới hạn của chính mình.

Mới đây, Lê Xuân Tiền khiến nhiều người bất ngờ khi được netizen 'soi' ra việc sở hữu bộ sưu tập đồng hồ cực 'khủng', có chiếc lên tới hàng tỷ đồng.

Nam diễn viên từng xuất hiện tại một sự kiện với chiếc chiếc đồng hồ bạc đồng hồ bạc đến từ thương hiệu Rolex có giá tham khảo trên thị trường hơn 2 tỷ đồng.

Nhiều người hâm mộ cũng phát hiện ra, đây là chiếc đồng hồ được Lê Xuân Tiền đeo khi quay MV “Hoả Tâm” cùng 33 anh tài trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”.

Trước đó, khán giả cũng “đào” được giá trị chiếc đồng hồ mà Lê Xuân Tiền mang lên sân khấu “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” công diễn Hội ngộ, với tiết mục “Đường cong”. Được biết, tuỳ phiên bản và tình trạng, chiếc đồng hồ “tuy nhỏ mà có võ” có giá dao động từ 7 tỷ đến 8 tỷ đồng.

Trong nhiều sự kiện gần đây, Lê Xuân Tiền tiếp tục gây chú ý với chiếc đồng hồ có giá dao động hơn 6 tỷ đồng, đến từ các thương hiệu nổi tiếng, sang trọng.

Một chiếc đồng hồ khác trong bộ sưu tập của Lê Xuân Tiền đến từ thương hiệu Patek Philippe có giá hơn 8 tỷ đồng.

Một vài mẫu đồng hồ nam diễn viên sử dụng thường ngày cũng có giá dao động vài trăm triệu đồng.

Dù mới đi một chặng đầu tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 , Lê Xuân Tiền không chỉ ghi dấu ấn bởi sự trưởng thành trong hình ảnh nghệ sĩ mà còn khiến công chúng chú ý với màn "lột xác" về phong cách. Nam diễn viên liên tục xuất hiện với diện mạo mới, biến hóa từ lịch lãm, cổ điển đến trẻ trung, cá tính, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Nếu những chiếc đồng hồ phần nào phản ánh gout thẩm mỹ của Lê Xuân Tiền ngoài đời, thì hình ảnh anh mang đến tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lại là một lát cắt hoàn toàn khác. Một bên là Lê Xuân Tiền của đời thường, lịch lãm, chỉn chu trong từng chi tiết, từ cách lựa chọn trang phục đến phụ kiện. Một bên là "anh tài" Lê Xuân Tiền trên sân khấu, năng lượng hơn, quyết liệt hơn, “vượt chông gai” để bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những giới hạn mới của bản thân.