'Hạm đội bất khả chiến bại' chinh phục 'World Cup' sau 'Euro'

Tây Ban Nha đã trở lại với tư cách là cường quốc bóng đá thế giới. Điều đáng sợ hơn cả một chức vô địch đơn lẻ là khả năng thời kỳ hoàng kim của họ chỉ mới bắt đầu.

Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026, diễn ra tại Sân vận động New York New Jersey ở East Rutherford, New Jersey, lúc 2h sáng ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam).

Sau khi đăng quang tại Giải vô địch châu Âu vừa qua, Tây Ban Nha giờ đây cũng đã chinh phục cả World Cup, đồng thời nắm giữ cả hai danh hiệu vô địch châu Âu và thế giới.

Theo Wayne Rooney (hiện là Bình luận viên của BBC): "Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đã trưởng thành cùng nhau trong cùng một hệ thống đào tạo từ nhỏ. Họ đã giành cả chức vô địch châu Âu và World Cup. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt mà các cầu thủ sẽ trân trọng suốt đời".

Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở lối chơi bóng đá mà họ đã cùng nhau chia sẻ trong một thời gian dài. Những cầu thủ như Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri và Dani Olmo đã trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ độc đáo của Tây Ban Nha. Mặc dù họ chơi cho các câu lạc bộ khác nhau, nhưng họ đều quen thuộc với các phương pháp kiểm soát bóng, tạo khoảng trống và thoát khỏi áp lực của đối thủ.

Thời gian cùng nhau thi đấu cho đội tuyển quốc gia cũng được tích lũy. Các cầu thủ hiểu rõ chuyển động của nhau và tự nhiên thực hiện các pha phòng ngự dâng cao và pressing mạnh mẽ.

'Thế hệ vàng' trước đây đã đi theo con đường tương tự. Bắt đầu từ Giải vô địch châu Âu 2008, Tây Ban Nha đã giành được ba chức vô địch liên tiếp tại các giải đấu lớn, bao gồm cả World Cup 2010 tại Nam Phi và Giải vô địch châu Âu 2012. Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Iker Casillas và Sergio Ramos là nòng cốt của đội tuyển quốc gia. Khi đó, Tây Ban Nha đã bóp nghẹt đối thủ bằng lối chơi kiểm soát bóng áp đảo và những đường chuyền ngắn.

Thế hệ hiện tại đã bổ sung thêm tốc độ vào triết lý tương tự. Yamal và Nico Williams đột phá hàng phòng ngự trực tiếp từ hai bên cánh, và tận dụng những pha chuyển đổi nhanh và những đường chuyền tạt bóng khi cần thiết. Khả năng phòng ngự của họ cũng đã được hoàn thiện. Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới một bàn trong giải đấu này. Rodri kiểm soát khu vực giữa sân, và cầu thủ 19 tuổi, Pau Cubarsí dẫn dắt hàng phòng ngự với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc so với tuổi tác của mình.

Tây Ban Nha vẫn giữ vững phong độ trong trận chung kết. Mặc dù không ghi được bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, họ vẫn tiếp tục gây sức ép lên Argentina theo cách riêng của mình. Cầu thủ dự bị Nico Williams đánh đầu, và Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ thứ hai.

Không có nhiều khác biệt giữa đội hình xuất phát và đội dự bị. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Rodri và Unai Simón là trụ cột của đội, trong khi những cầu thủ trẻ như Yamal và Cubarsí đảm nhận những vai trò quan trọng.

Tây Ban Nha không phải là bản sao của thế hệ vàng trong quá khứ. Mặc dù lối chơi kiểm soát bóng vẫn giữ nguyên, nhưng đội bóng đã trở nên nhanh hơn, trực diện hơn và phòng ngự chắc chắn hơn.

Họ đã vô địch World Cup sau khi giành chức vô địch châu Âu. Những cầu thủ lớn lên cùng một lối chơi bóng đá giờ đây đã làm chủ nghệ thuật chiến thắng cùng nhau. Nếu như thời kỳ vàng son đầu tiên, bắt đầu từ năm 2008, thống trị bóng đá thế giới trong bốn năm, thì kỷ nguyên mới của Tây Ban Nha có lẽ mới chỉ bắt đầu.

World Cup 2026 lẽ ra phải là giải đấu cuối cùng đầy vinh quang của Messi, nhưng...

Messi đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup đầu tiên sau 36 năm tại World Cup Qatar 2022. Anh đã lấp đầy khoảng trống duy nhất còn lại trong sự nghiệp của mình bằng cách giành Quả bóng Vàng, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Bốn năm sau, họ lại lọt vào chung kết. Nhưng không có kết thúc có hậu.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lionel Scaloni, Argentina sở hữu hàng công mạnh mẽ xuyên suốt giải đấu, với sự dẫn đầu của Messi và Julian Álvarez.

Tuy nhiên, trong trận chung kết, họ đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác. Ngay từ đầu trận, Argentina đã lùi sâu về phần sân nhà. Khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng ở khu vực cao trên sân, ngay cả Messi cũng lùi về khu vực phòng ngự. Ngay cả sau khi giành lại bóng, họ cũng không thể chuyền bóng lên phía trước.

Bóng không đến được với các tiền đạo của Argentina. Không có đường chuyền nào từ tuyến giữa được thực hiện, và cả hai cánh đều không thể đẩy lùi hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Álvarez bị cô lập ở khu vực tấn công, và ngay cả Messi cũng phải liên tục lùi về để nhận bóng. Argentina không có cú sút nào trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1966, Argentina là đội đầu tiên không ghi được bất kỳ cú sút nào trong thời gian thi đấu chính thức tại một trận chung kết World Cup.

Argentina chỉ tập trung vào việc không để thủng lưới. Ý định của họ là chống đỡ được sức tấn công của Tây Ban Nha và sau đó dựa vào những pha cứu thua của thủ môn Emiliano Martínez trong loạt sút luân lưu.

Kế hoạch trở nên khó khăn hơn khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ của hiệp hai. Argentina chỉ bắt đầu dâng cao tấn công sau khi bị thủng lưới và điều đó là không đủ.

Mặc dù Argentina ghi được 19 bàn thắng cho đến vòng bán kết, nhưng họ đã không tạo ra được dù chỉ một cú sút trúng khung thành trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu quan trọng nhất. Họ đã không chuyền bóng cho Messi và không thể hiện được sự can đảm trong tấn công cho đến khi để thủng lưới.

Chiến thuật phòng ngự của huấn luyện viên Scaloni đã trụ vững trong 105 phút nhờ những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Emiliano Martínez. Nếu chiến thuật này giúp Argentina giành chức vô địch, nó có thể được coi là một chiến lược quản lý thông minh và thực tế.

Khoảnh khắc Argentina để thủng lưới, mọi thứ đã thay đổi. Chỉ khi đó, Argentina mới bắt đầu chơi bóng đá. Nhưng đã quá muộn. Giải World Cup 2026, lẽ ra có thể là giải đấu cuối cùng đầy vinh quang của Messi, đã kết thúc với cảnh anh ngồi trên sân xem đội tuyển Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch.