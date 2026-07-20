V và Jungkook của BTS 'gây sốt' với bức ảnh hậu 'World Cup 2026'

SVO - V và Jungkook của BTS thu hút sự chú ý với những suy nghĩ của họ sau màn trình diễn giữa giờ nghỉ 'World Cup'.

Hai thành viên BTS, V và Jungkook, đã chia sẻ những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc thưởng thức trận đấu từ khán đài sau khi hoàn thành xuất sắc màn trình diễn giữa giờ nghỉ giải lao của trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Vào ngày 20/7 (theo giờ Hàn Quốc), V đã đăng một bức ảnh lên story trên mạng xã hội của mình kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Vẫn là một Quỷ Đỏ". Bức ảnh được đăng tải cho thấy V đang ngồi trên khán đài xem trực tiếp trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina sau khi kết thúc màn trình diễn giữa giờ nghỉ giải lao. Anh thu hút sự chú ý khi thể hiện tình cảm của mình dành cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc bằng chiếc băng đô hình "Quỷ Đỏ" (biểu tượng của hội cổ động viên chính thức của Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc).

Jungkook cũng chia sẻ những bức ảnh từ trận chung kết World Cup được tổ chức tại sân vận động MetLife ở New Jersey, Mỹ, thông qua mạng xã hội cá nhân của mình.

BTS đã lên sân khấu biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết World Cup và trình diễn ca khúc hit, Dynamite. Đặc biệt, họ đã làm tăng thêm không khí bóng đá sôi động bằng cách thay đổi lời bài hát gốc từ "ping-pong" thành "football".

Sau màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup Qatar 2022, Jungkook một lần nữa 'tỏa sáng' trên sân khấu quốc tế khi lên sân khấu biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết CONCACAF World Cup.

Anh ấy đã chia sẻ những cảm xúc còn đọng lại sau sự kiện với người hâm mộ bằng cách tiết lộ một tấm thẻ quảng cáo chứa những thước phim về quá trình chuẩn bị của mình, cũng như đăng tải những bức ảnh của trận đấu cùng với một bình luận ngắn gọn: "Thật là vui".