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CORTIS định 'phá đảo' gameshow

Thuý Phương
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SVO - CORTIS được công bố là những người chơi đầu tiên tham gia chương trình kinh dị thần tượng 'SUMBAKKOKJIL 2' của Mnet.

Mnet Plus đã công bố những người chơi đầu tiên cho mùa 2 của chương trình giải trí kinh dị, SUMBAKKOKJIL (nghĩa đen là “trốn tìm” trong tiếng Hàn). Theo đó, CORTIS sẽ là những người chơi đầu tiên tham gia SUMBAKKOKJIL 2.

SUMBAKKOKJIL là một chương trình giải trí “sinh tồn” trong đó các thần tượng K-pop tham gia một trò chơi trốn tìm rùng rợn và cố gắng trốn tránh một “người tìm kiếm” bí ẩn trong 4.444 giây. Mùa 1 có tổng cộng 8 nhóm nhạc khách mời: TREASURE, NCT WISH, RIIZE, ZEROBASEONE, TXT, ALLDAY PROJECT, TWS và BOYNEXTDOOR.

Trong khi mùa 1 tạo ra sự hồi hộp thông qua nỗi sợ hãi về một sự hiện diện vô hình ẩn nấp trong bóng tối, mùa 2 sẽ giới thiệu một định dạng dựa trên cốt truyện lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị và chuyện ma nổi tiếng. Thay vì chỉ đơn thuần trốn tránh một “kẻ tìm kiếm” không rõ danh tính, người tham gia sẽ nhập vai vào từng câu chuyện khi họ cố gắng thoát khỏi một không gian bí ẩn.

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Trên poster mới được phát hành cho tập phim của CORTIS, dòng chữ rùng rợn ghi “Đừng nhìn xuống nước quá lâu”, ám chỉ câu chuyện ma quái đang chờ đợi các thành viên.

Tập đầu tiên của SUMBAKKOKJIL 2 sẽ được phát sóng lần đầu trên Mnet Plus vào ngày 31/7, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), trước khi được phát sóng trên Mnet vào ngày 1/8 lúc 11h tối (giờ Hàn Quốc).

Thuý Phương
#chương trình giải trí sinh tồn #mùa 2 của SUMBAKKOKJIL #trò chơi trốn tìm thần tượng #cốt truyện truyền thuyết đô thị #kịch bản kinh dị trong gameshow

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