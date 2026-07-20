Lee Dong Wook và những hứa hẹn cho mùa 2 của 'A Shop for Killers'

Nam diễn viên Lee Dong Wook hứa hẹn sẽ có nhiều pha hành động gay cấn và cốt truyện hấp dẫn hơn trong phần hai của loạt phim truyền hình hành động A Shop for Killers, dự kiến ​​ra mắt trong tuần này.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên Disney+, lần đầu phát sóng năm 2024, xoay quanh Ji An (Kim Hye Jun) và chú của cô, Jin Man (Lee Dong Wook), người điều hành Murthehelp, một trung tâm mua sắm bí ẩn chuyên cung cấp vũ khí cho các sát thủ.

"Sau thành công của mùa đầu tiên, tôi cảm thấy áp lực phải làm cho mùa thứ hai thậm chí còn tốt hơn. Nếu không, sẽ chẳng có lý do gì để làm mùa thứ hai, vì vậy tôi đã dốc hết sức mình", Lee chia sẻ tại một cuộc họp báo ở Seoul.

So với mùa đầu tiên, dựa trên tiểu thuyết cùng tên, mùa thứ hai đã vượt xa cốt truyện gốc. Phim theo chân Ji An sau khi cô tiếp quản vị trí người đứng đầu Murthehelp và đi sâu hơn vào những bí ẩn chưa được giải đáp ở mùa đầu tiên.

Các diễn viên trở lại gồm: Lee Dong Wook, Kim Hye Jun, Jo Han Sun, Geum Hae Na và Kim Min, cùng với những gương mặt mới: Jung Yun Ha, Hyunri và Masaki Okada, vào vai các thành viên của đơn vị Đông Á thuộc tổ chức lính đánh thuê toàn cầu Babylon.

Giữa sự nổi tiếng gần đây của các bộ phim truyền hình hành động như Teach You A Lesson và Agent Kim Reactivated, Lee cho biết, điều làm nên sự khác biệt của A Shop for Killers 2 chính là các nhân vật độc đáo và một thế giới hư cấu được xây dựng tỉ mỉ: "Không chỉ nhân vật của tôi, mà mỗi nhân vật đều có cá tính riêng biệt, được phản ánh trong phong cách hành động của họ. Câu chuyện diễn ra trong một thế giới được xây dựng rất tốt, mang đến cho người xem nhiều lý do để đắm chìm vào phim. Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhiều người khao khát sự giải tỏa cảm xúc, và tôi nghĩ điều đó đã dẫn đến sự nổi lên của nhiều bộ phim hành động. Đồng thời, đạo diễn Lee Kwon bắt đầu chuẩn bị cho loạt phim này, ngay sau khi hoàn thành phần đầu tiên. Vì vậy, thay vì nói rằng, chúng tôi đang dựa vào xu hướng, chính xác hơn là chúng tôi chỉ đơn giản là tiếp tục công việc mà chúng tôi đã bắt đầu".

Đạo diễn Lee cho biết, chủ đề xuyên suốt mùa thứ hai là phản công: "Khi còn nhỏ, tôi từng nghe câu nói: Mọi cuộc tấn công đều có phản công, và nó thực sự in sâu trong tâm trí tôi. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh trong mùa thứ hai. Câu chuyện diễn ra khi tập trung vào những lựa chọn mà Ji An đưa ra".

Cuối cùng, ông cho biết, điều làm nên sự khác biệt của A Shop for Killers 2 chính là câu chuyện trưởng thành: "Đúng là hiện nay có rất nhiều phim truyền hình hành động. Nhưng cốt lõi của loạt phim chúng tôi là về cách Ji An trưởng thành từ một đứa trẻ thành một người lớn, thông qua sự sinh tồn và phản công. Đó là phần quan trọng nhất và là điều gắn kết toàn bộ câu chuyện".

Loạt phim gồm 8 tập dự kiến ​​sẽ được công chiếu vào thứ Tư ngày 22/7 (theo giờ Hàn Quốc).