Trang sức ngọc bích của bà đã trở lại!

Khi BTS trở lại sân khấu vào tháng Ba cho màn trình diễn nhóm đầu tiên sau gần bốn năm, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới không chỉ ngưỡng mộ màn trình diễn. Họ còn chú ý đến từng chi tiết, từ kiểu tóc và trang phục đến phụ kiện của các thành viên.

Đối với thành viên V, vẻ đẹp lẫn sự cuốn hút tự nhiên của anh ấy đã thu hút sự chú ý ngay lập tức, và bảy chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay anh ấy cũng vậy. Những chiếc nhẫn đơn giản nhưng được 'đánh bóng lấp lánh' mỗi khi anh ấy cầm micro.

"Những chiếc nhẫn V đeo, bán hết nhanh đến mức thực sự đáng sợ", Lee Jin Wook, người điều hành cửa hàng chuyên về ngọc bích Yeijak cùng với cha mình và là người cung cấp nhẫn cho siêu sao K-pop, cho biết. Lee cho biết thêm trong khi nhẫn ngọc bích, có giá từ khoảng 40.000 won (khoảng 26 đôla Mỹ) đến hơn 300.000 won (khoảng hơn 200 đôla Mỹ), vẫn là mặt hàng bán chạy nhất, thì vòng tay và lắc tay đính ngọc cũng bán rất chạy. Một số khách hàng còn tiến xa hơn, đặt làm nhẫn đôi hoặc thậm chí là nhẫn cưới ngọc bích theo yêu cầu riêng.

Bảy chiếc nhẫn được V đeo.

Sự xuất hiện của V đã giúp đưa ngọc bích lên tầm cao mới, thách thức hình ảnh lâu đời mà nhiều người trẻ Hàn Quốc vẫn thường giữ cho món trang sức này chỉ nên để trong bộ sưu tập của bà mình. Nhưng thay vì tạo ra xu hướng mới hoàn toàn, nó đã thúc đẩy sự hồi sinh vốn đã diễn ra từ trước.

Từ hộp trang sức của bà đến bộ sưu tập nhẫn của thế hệ Z

Trong những tháng gần đây, ngọc bích nổi lên như một trong những phụ kiện được ưa chuộng nhất trong giới trẻ từ 20 đến 30 tuổi. Mặc dù trong nhiều thập kỷ, giới trẻ Hàn Quốc phần lớn chẳng đoái hoài gì đến những chiếc nhẫn ngọc bích to bản và vòng tay ngọc bích nặng trịch, cho rằng đó là thứ bà của họ từng đeo.

"Nhiều phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20 và 30 hiện nay đến cửa hàng cùng mẹ. Một số mua trang sức ngọc bích làm quà tặng, trong khi những người khác mua nhẫn đôi để đeo cùng nhau. Cho đến khoảng tháng Tư hoặc tháng Năm, hơn 90% khách hàng cuối tuần của chúng tôi là người nước ngoài. Giờ đây, khách hàng trong nước chiếm phần lớn hơn", ông Lee cho biết, đồng thời nói thêm rằng khách hàng nam cũng thường đến một mình để mua trang sức ngọc bích.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong chuyến thăm gần đây đến Oksibang, một cửa hàng chuyên về ngọc bích khác ở quận Jongno, nơi nổi tiếng với nhiều lựa chọn trang sức làm từ khoáng chất này. Đám đông đã tụ tập quanh các tủ trưng bày, bao gồm cả sinh viên đại học đang xem nhẫn cùng mẹ của họ.

Hình ảnh nhẫn ngọc bích cũng ngày càng tràn ngập trên mạng xã hội, với hơn 5.000 bài đăng trên Instagram được gắn thẻ "nhẫn ngọc bích" bằng tiếng Hàn. Nữ diễn viên Lim Ji Yeon gần đây được nhìn thấy đeo một chiếc nhẫn ngọc bích được trang trí bằng họa tiết hoa trong bộ phim truyền hình My Royal Nemesis của đài SBS.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong các tìm kiếm trực tuyến. Theo Naver DataLab, chỉ số tìm kiếm cho từ khóa "nhẫn ngọc bích" đã đạt 100 - điểm số cao nhất có thể - vào ngày 17/6. Không chỉ mang tính chất xu hướng thời trang, ở Hàn Quốc cổ đại, ngọc bích được cho là có khả năng xua đuổi vận rủi và tượng trưng cho sự thuần khiết. Một số niềm tin hàng trăm năm tuổi đó vẫn còn vang vọng trong lòng người mua ngày nay.