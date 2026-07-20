'World Cup 2026' đã phá vỡ nhiều kỷ lục

SVO - 'World Cup 2026' sẽ được nhớ đến như một trong những kỳ 'World Cup' đột phá nhất trong lịch sử.

Giải đấu lần thứ 23, do Hoa Kỳ, Mexico và Canada đồng tổ chức, đã ra mắt thể thức 48 đội và lịch thi đấu 104 trận, dẫn đến nhiều kỷ lục cá nhân và đồng đội, đánh dấu một bước ngoặt trong giải đấu.

Tây Ban Nha đã nâng cao chiếc cúp vô địch sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết, nhưng giải đấu này cũng đã lập nên những kỷ lục mới về số bàn thắng, số sân vận động, số đội tuyển quốc gia và những thống kê đã ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá.

Giải đấu lớn nhất trong lịch sử đã ghi nhận những con số chưa từng có:

• 104 trận đấu được diễn ra, nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

• 308 bàn thắng, trung bình 2,96 bàn thắng mỗi trận.

• Pháp và Anh là hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất, mỗi đội ghi được 20 bàn.

• 284 thẻ được trọng tài rút ra: 269 thẻ vàng và 15 thẻ đỏ.

• Argentina nhận nhiều thẻ vàng nhất, với 14 thẻ trong suốt giải đấu.

Mbappé trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại

Kylian Mbappé một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử World Cup. Tiền đạo người Pháp đã ghi 22 bàn thắng trong 'sự nghiệp' World Cup của mình, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại và vượt qua kỷ lục 21 bàn thắng mà Lionel Messi đã có được.

Hơn nữa, lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, có bốn cầu thủ kết thúc một kỳ World Cup với 7 bàn thắng trở lên: Mbappé, Lionel Messi, Jude Bellingham và Erling Haaland.

Tây Ban Nha lập kỷ lục phòng ngự lịch sử

Nhà vô địch mới cũng lập một kỷ lục khó có thể phá vỡ. Tây Ban Nha vô địch World Cup chỉ để thủng lưới một bàn trong tám trận đấu, màn trình diễn phòng ngự tốt nhất của một nhà vô địch trong lịch sử giải đấu.

Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã trở về nước sau khi giành chức vô địch 'World Cup 2026'. Chiếc cúp đã được đưa về Madrid, nơi một cuộc diễu hành được đặt tên là: “Cuộc diễu hành của các vị vua thế giới”, có thể thu hút gần một triệu người.

Cầu thủ duy nhất có khả năng đánh bại Unai Simón là Charles De Ketelaere người Bỉ, ở vòng tứ kết. Màn trình diễn đó là nền tảng giúp La Roja giành được danh hiệu vô địch World Cup lần thứ hai.

Enzo Fernández ghi bàn thắng thứ 3.000 trong lịch sử World Cup

Một khoảnh khắc lịch sử khác đến ở vòng 16. Tiền đạo người Argentina, Enzo Fernández đã ghi bàn thắng thứ 3.000 trong lịch sử World Cup vào lưới Ai Cập.Trước Enzo Fernández, bàn thắng thứ 1.000 được ghi bởi cầu thủ người Hà Lan, Rob Rensenbrink tại World Cup 1978 ở Argentina, trong khi bàn thắng thứ 2.000 được ghi bởi cầu thủ người Thụy Điển, Marcus Allbäck tại World Cup 2006 ở Đức.

Messi, Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa đã viết nên huyền thoại của họ

World Cup 2026 cũng chứng kiến ​​một kỷ lục về sự bền bỉ. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và thủ môn người Mexico, Guillermo Ochoa đã gia nhập nhóm các cầu thủ bóng đá ưu tú từng tham gia sáu kỳ World Cup, một kỷ lục chưa từng có trước đây.

Hơn nữa, Cristiano Ronaldo đã lập thêm một kỷ lục khác khi trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi ít nhất một bàn thắng ở sáu kỳ World Cup khác nhau, minh chứng cho sự hiện diện bền bỉ của anh trong hơn hai thập kỷ.

Sân vận động Azteca đã làm nên lịch sử

World Cup cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với các địa điểm thể thao. Sân vận động Azteca ở thành phố Mexico đã trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới tổ chức các trận đấu của ba kỳ World Cup khác nhau: Mexico 1970, Mexico 1986 và Bắc Mỹ 2026, khẳng định vị thế của nó như một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất của bóng đá.

Những đội bóng đột phá

Việc mở rộng giải đấu đã cho phép một số đội tuyển quốc gia viết nên chương quan trọng nhất trong lịch sử của họ. Bosnia và Herzegovina, Cape Verde, Canada, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Ai Cập và Nam Phi đều lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Với số lượng đội tham gia, số bàn thắng, số sân vận động, số ngôi sao và những nhân vật chính mới kỷ lục, World Cup 2026 đã khép lại một giải đấu lịch sử, làm thay đổi giải đấu quan trọng nhất của bóng đá và để lại một di sản khó quên.