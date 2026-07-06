Lee Eliya tiết lộ bí quyết của vóc dáng thon gọn

Lee Elijah, người gần đây đã chia sẻ hình ảnh thon gọn hơn trên mạng xã hội: "Tôi thích ăn đến nỗi biệt danh của tôi là 'Kẻ háu ăn'. Thay vì nghĩ đến việc ăn kiêng, tôi ăn thỏa thích cho đến 10h tối, và sau đó nhịn ăn". Cô ấy cũng cho biết thói quen duy trì giờ ăn đều đặn là bí quyết giữ dáng của mình.

Các chuyên gia giải thích rằng, những thói quen sinh hoạt như giảm ăn vặt đêm khuya và duy trì giờ ăn đều đặn có thể giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện sức khỏe trao đổi chất và chất lượng giấc ngủ.

Giảm lượng thức ăn khuya không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện lượng đường trong máu và chất lượng giấc ngủ. Điều này là do cơ thể chúng ta có xu hướng giảm tiêu thụ năng lượng và độ nhạy insulin vào ban đêm, do đó, ngay cả khi bạn ăn cùng một loại thức ăn, nó có nhiều khả năng được tích trữ dưới dạng chất béo hơn so với ban ngày.

Đặc biệt, ăn vặt khuya thường dẫn đến các loại thực phẩm giàu calo, nhiều muối như gà rán, mì gói và đồ ăn giao tận nhà. Ăn ngay trước khi đi ngủ cũng có thể gây trào ngược axit, ợ nóng và giảm chất lượng giấc ngủ. Các chuyên gia khuyên rằng, việc hình thành thói quen nhịn ăn tự nhiên bằng cách uống nước hoặc trà không đường sau bữa tối có thể hữu ích. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiêu thụ đủ protein và rau củ trong bữa tối để ngăn ngừa ăn quá nhiều vào ngày hôm sau do nhịn ăn quá lâu.

Một bí quyết khác được Lee El-liya nhấn mạnh là thói quen ăn trong một khung thời gian nhất định. Việc ăn uống đúng giờ giúp ổn định nhịp sinh học của cơ thể và có tác động tích cực đến sự tiết hormone điều hòa sự thèm ăn. Ngược lại, nếu giờ ăn không đều đặn, cảm giác đói sẽ dữ dội hơn, và khả năng thèm đồ ngọt hoặc đồ ăn vặt đêm khuya cũng tăng lên.

Chế độ ăn uống hạn chế thời gian, gần đây đang thu hút sự chú ý, cũng dựa trên nguyên tắc hoàn thành bữa ăn trong một khung thời gian nhất định. Các chuyên gia giải thích rằng, những thói quen cơ bản như duy trì giờ ăn sáng, trưa và tối đều đặn và giảm ăn vặt đêm khuya, hiệu quả hơn trong việc quản lý cân nặng lâu dài so với việc nhịn ăn cực đoan. Đặc biệt, đối với những người trung niên, điều quan trọng là phải thiết lập một nhịp điệu ăn uống phù hợp với họ, đồng thời ưu tiên đủ protein và dinh dưỡng cân bằng.

Phương pháp quản lý của Lee Eliya gần với việc ăn uống theo các nguyên tắc đã được thiết lập hơn là chỉ đơn giản là kiêng ăn. Trên thực tế, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, những thói quen sinh hoạt có thể duy trì lâu dài sẽ hữu ích hơn cho việc quản lý cân nặng so với các phương pháp hạn chế mạnh mẽ các loại thực phẩm cụ thể.

Ngay cả việc chỉ giảm ăn vặt đêm khuya trong khi vẫn thưởng thức những món ăn bạn muốn một cách điều độ cũng có thể giúp kiểm soát tổng lượng calo tiêu thụ hằng ngày. Kết hợp điều này với đi bộ hoặc tập luyện sức mạnh nhẹ có thể có tác động tích cực đến việc duy trì khối lượng cơ bắp và quản lý tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Tóm lại, bí quyết để có một vóc dáng thon gọn nằm ở việc kiên trì thực hành các nguyên tắc lối sống của bản thân thay vì chạy theo các chế độ ăn kiêng thịnh hành.