Cặp đôi Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun bị bắt gặp cực 'tình củm'

Hai diễn viên Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã vun đắp mối quan hệ của họ suốt hơn ba năm qua. Gần đây, những thông tin về việc họ bị bắt gặp hẹn hò đã thu hút sự chú ý.

Một bài đăng có hình ảnh Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun hẹn hò mới đây đã được tải lên một cộng đồng trực tuyến, thu hút sự quan tâm. Tác giả bài đăng cho biết: "Hôm nay, tôi đến OOO, và các bạn có biết tôi đã thấy ai không? Tôi đã thấy diễn viên Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Có vẻ như họ đến chơi golf cùng nhau".

Cô ấy tiếp tục miêu tả cuộc gặp gỡ với Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun, đặc biệt thu hút sự chú ý bằng cách miêu tả chi tiết vóc dáng của Lee Do Hyun: “Lúc đầu, tôi nghĩ Lee Do Hyun là một vận động viên. Da anh ấy rất rám nắng, và vóc dáng của anh ấy đẹp hơn nhiều so với những gì tôi thấy trên TV. Mặc dù cả hai người rất tình cảm với nhau".

Khi bài đăng lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội, sự quan tâm hiện đang tập trung vào tình trạng hiện tại của Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun lần đầu gặp nhau khi cùng đóng trong bộ phim truyền hình Netflix năm 2022, The Glory, và chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 4/2023 sau những tin đồn hẹn hò. Kể từ đó, Lim Ji Yeon được gọi là "bạn gái quân nhân" trong thời gian chờ đợi Lee Do Hyun nhập ngũ. Ngay cả sau khi Lee Do Hyun nhập ngũ, vẫn có nhiều thông tin cho rằng họ được bắt gặp hẹn hò. Lee Do Hyun từng được nhìn thấy đi ăn trưa cùng Lim Ji Yeon trong thời gian nghỉ phép. Cặp đôi thu hút sự chú ý vì được cho là đã tận hưởng buổi hẹn hò mà không để ý đến những ánh nhìn xung quanh.

Hơn nữa, vào tháng 5/2024, khi đang phục vụ trong quân đội, Lee Do Hyun đã giành giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong phim điện ảnh" tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 cho vai diễn trong phim Exhuma: Quật mộ trùng ma. Anh cũng gây chú ý khi nói "Cảm ơn em rất nhiều, Ji Yeon" trong bài phát biểu nhận giải.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã vun đắp tình yêu bền chặt suốt hơn ba năm, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, kể từ khi thừa nhận mối quan hệ của mình.

Sau khi 'gây sốt' toàn cầu với bộ phim đạt rating rất cao của đài SBS, 'My Royal Nemesis'. Lim Ji Yeon đang được mong chờ trong bộ phim 'Alike'. Một câu chuyện trả thù theo phong cách hiện đại của "Hoàng tử và người ăn mày". Bộ phim theo dõi hành trình của một công dân bình thường từng tốt bụng khi cô ấy điều hướng vùng xám giữa thiện và ác, mang đến những trận chiến gay cấn, chuyện tình lãng mạn và sự trỗi dậy của một nhân vật phản diện mà chúng ta không thể không ủng hộ.