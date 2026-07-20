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Jung Ho Yeon là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này tại trận chung kết 'World Cup'

Thuý Phương
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SVO - Jung Ho Yeon trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia sự kiện chính thức tại trận chung kết 'World Cup FIFA'.

Siêu mẫu kiêm diễn viên Jung Ho Yeon đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trận chung kết World Cup 2026.

Tại trận chung kết World Cup ngày 19/7 (giờ địa phương), trước khi trận đấu bắt đầu, Jung Ho Yeon đã bước vào sân trong lễ trao cúp cùng với tay vợt nổi tiếng thế giới người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz, đánh dấu sự khởi đầu của trận chung kết bằng cách trao tặng chiếc hộp đựng cúp Louis Vuitton chứa chiếc cúp vô địch World Cup.

Jung Ho Yeon tham gia sự kiện với tư cách là đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton. Đây là lần đầu tiên một diễn viên Hàn Quốc tham gia một sự kiện chính thức tại trận chung kết World Cup. Mặc dù đã có thông báo từ sớm rằng nhóm nhạc K-pop toàn cầu BTS sẽ biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp, sự xuất hiện của Jung Ho Yeon lại không được báo trước, thu hút sự chú ý.

Trong khi đó, bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất của Jung Ho Yeon, HOPE, ra mắt vào ngày 15/7, gần đây đã vượt mốc 2 triệu lượt khán giả, chỉ chưa đầy 5 ngày kể từ khi phát hành, khoảng thời gian ngắn nhất để đạt được cột mốc này trong năm nay.

Thuý Phương
#diễn viên Jung Ho Yeon tại chung kết World Cup #đại sứ thương hiệu Louis Vuitton toàn cầu #xuất hiện bất ngờ trên sân khấu World Cup #phim khoa học viễn tưởng "HOPE" ra mắt #thành tích lượt xem phim "HOPE" trong 5 ngày

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