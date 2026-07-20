Tiết lộ dàn nghệ sĩ biểu diễn tại 'K-World Dream Awards 2026'

Lễ trao giải K-World Dream Awards 2026 đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn gồm ATEEZ, P1Harmony, RIIZE, AHOF, AND2BLE, SeeYa, QWER, ILLIT và RESCENE. Jun Hyun Moo và Jang Do Yeon sẽ trở lại với vai trò MC năm thứ tư liên tiếp.

Sự kiện năm nay đặc biệt ý nghĩa vì đánh dấu kỷ niệm 10 năm của lễ trao giải. Ban đầu được khởi xướng vào năm 2017 với tên gọi Soribada Best K-Music Awards, lễ trao giải đã phát triển dưới tên gọi hiện tại và trong thập kỷ qua, đã giúp quảng bá nội dung K-pop và K-pop trên toàn thế giới, đồng thời góp phần vào sự lan rộng toàn cầu của làn sóng Hallyu.

Lễ trao giải K-World Dream Awards 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 27/8 tại KINTEX ở Goyang, Hàn Quốc.