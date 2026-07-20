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Tiết lộ dàn nghệ sĩ biểu diễn tại 'K-World Dream Awards 2026'

Linh Vân
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SVO - Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại lễ trao giải 'K-World Dream Awards 2026' đã được công bố.

Lễ trao giải K-World Dream Awards 2026 đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn gồm ATEEZ, P1Harmony, RIIZE, AHOF, AND2BLE, SeeYa, QWER, ILLIT và RESCENE. Jun Hyun Moo và Jang Do Yeon sẽ trở lại với vai trò MC năm thứ tư liên tiếp.

Sự kiện năm nay đặc biệt ý nghĩa vì đánh dấu kỷ niệm 10 năm của lễ trao giải. Ban đầu được khởi xướng vào năm 2017 với tên gọi Soribada Best K-Music Awards, lễ trao giải đã phát triển dưới tên gọi hiện tại và trong thập kỷ qua, đã giúp quảng bá nội dung K-pop và K-pop trên toàn thế giới, đồng thời góp phần vào sự lan rộng toàn cầu của làn sóng Hallyu.

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Lễ trao giải K-World Dream Awards 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 27/8 tại KINTEX ở Goyang, Hàn Quốc.

K-World Dream Awards là lễ hội và lễ trao giải âm nhạc K-pop thường niên toàn cầu, được tổ chức nhằm tôn vinh các nghệ sĩ hàng đầu và quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Người chiến thắng được xác định thông qua dữ liệu nội bộ của Soribada, phiếu bầu trực tuyến và trên thiết bị di động từ người hâm mộ trên khắp thế giới, cũng như xếp hạng từ các giám khảo và nhà phê bình chuyên nghiệp.

Linh Vân
#Lễ trao giải K-World Dream Awards 2026 #danh sách nghệ sĩ biểu diễn K-pop #vai trò MC của Jun Hyun Moo và Jang Do Yeon #quảng bá văn hóa Hàn Quốc qua lễ hội #quy trình bình chọn và xác định người chiến thắng

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