NewJeans thông báo trở lại với đội hình bốn thành viên

Vào lúc nửa đêm ngày 22/7 (giờ Hàn Quốc), NewJeans đã kỷ niệm 4 năm ngày ra mắt với một loạt video và hình ảnh mang tên “Mùa Hè 2026 của NewJeans”, đánh dấu sự trở lại của nhóm với đội hình bốn thành viên.

Sau khi Haerin, Hyein và Hanni trở lại ADOR năm ngoái và hợp đồng của Danielle bị chấm dứt, gần đây đã có những tin đồn về sự trở lại của Minji, nhưng trước đó chưa có thông tin nào được xác nhận về việc cô tái gia nhập nhóm tại công ty. Tuy nhiên, các video và hình ảnh mới được phát hành dường như xác nhận rằng, Minji đã trở lại và NewJeans sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình bốn thành viên.