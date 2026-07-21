Kim Myung Soo và Kang Min Ah khiến cộng đồng mạng 'tan chảy'

Kim Myung Soo của INFINITE và nữ diễn viên Kang Min Ah gần đây đã gây ấn tượng với người hâm mộ bằng bộ ảnh đôi tuyệt đẹp cho tạp chí thời trang Singles. Bộ ảnh ấn tượng, được đăng tải nổi bật trong số tháng Tám được mong đợi của tạp chí, là một lời mở đầu thú vị cho bộ phim hài lãng mạn sắp tới của họ, Love in Sync. Bộ phim được mong đợi này hứa hẹn một câu chuyện tình yêu độc đáo, được dệt nên một cách tinh tế xung quanh khái niệm hấp dẫn về "sự chuyển giao cảm xúc", nơi các nhân vật trải nghiệm cảm xúc của nhau.

Đối với Kim Myung Soo, người được biết đến rộng rãi với các vai diễn kịch tính cuốn hút, Love in Sync đánh dấu một cột mốc quan trọng và thú vị khi anh lần đầu tiên thử sức với thể loại hài lãng mạn: "Tôi đã rất vui khi quay phim vì có thể tự do thể hiện một khía cạnh thú vị của bản thân, điều này thực sự rất tuyệt vời trong suốt quá trình". Những đóng góp nghệ thuật của anh ấy không chỉ dừng lại ở diễn xuất, mà anh ấy còn tự mình thể hiện giọng hát cho nhạc phim: "Tôi cảm thấy mình có thể nhập tâm hơn nữa vì tin rằng, mình là người hiểu rõ nhất cảm xúc của nhân vật Cha Eun Hwan".

Nữ diễn viên Kang Min Ah tiết lộ rằng sự kết nối cá nhân sâu sắc và tức thì với nhân vật Yoo Jian là lý do chính khiến cô rất hào hứng nhận vai diễn này: "Lý do tôi thực sự muốn tham gia dự án này là vì có rất nhiều điểm tương đồng với tôi. Tôi luôn mong muốn được đóng một nhân vật là 'nữ diễn viên'. Việc cô ấy bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ cũng là một điểm tương đồng đáng kể khiến tôi cảm thấy gắn kết".

Ngoài sự kết nối cá nhân, Kang Min Ah cũng nhấn mạnh một khía cạnh đặc biệt hấp dẫn và sáng tạo trong câu chuyện của nhân vật: Hành trình diễn xuất năng động và đa dạng của Yoo Jian trong chính bộ phim: "Khi câu chuyện tiến triển, các dự án mà Yoo Jian tham gia cũng diễn ra song song, tạo nên trải nghiệm xem phim nhiều lớp. Thể loại phim rất đa dạng. Có những ngày, bạn sẽ thấy Yoo Jian miệt mài quay một bộ phim truyền hình ngắn tập hấp dẫn, và những ngày khác, cô ấy lại đắm mình vào việc quay một bộ phim điện ảnh đầy lôi cuốn". Cô khen ngợi sự tận tâm, tỉ mỉ của biên kịch đối với những chi tiết phức tạp này, đồng thời gợi ý rằng, người xem nên chú ý kỹ đến những yếu tố cốt truyện đang diễn ra này, khi xem phim trên các nền tảng OTT phổ biến như Disney+, vì chúng hứa hẹn sẽ bổ sung thêm một lớp giải trí và khám phá phong phú cho loạt phim.

Cả hai diễn viên đều tự tin khẳng định với khán giả tiềm năng rằng, Love in Sync sẽ là một bộ phim hài lãng mạn dễ xem và vô cùng thú vị, đặc biệt là không có những khoảnh khắc "lố bịch" gây khó chịu hay kéo dài lê thê, hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem phim giải trí và đáng yêu xuyên suốt cho mọi người.