Đỗ Nhật Hoàng áp lực sau thành công của 'Mưa đỏ': 'Muốn toàn tâm toàn ý mang tới một dự án tâm huyết'

SVO - Sau một năm kể từ thành công rực rỡ của siêu phẩm ăn khách 'Mưa đỏ', Đỗ Nhật Hoàng mới chính thức trở lại với một dự án điện ảnh mới.

Ít người biết, dù chỉ mới tham gia vẻn vẹn 3 phim điện ảnh, song, cả 3 tác phẩm có sự góp mặt của Đỗ Nhật Hoàng đều xuất sắc chiếm lĩnh 'ngôi vương phòng vé' với tổng doanh thu kỷ lục lên đến 1.310 tỷ đồng.

Từ vai phụ trong Mai cho đến vai chính đầy ấn tượng trong Ngày xưa có một chuyện tình và Mưa đỏ, nam diễn viên đã khẳng định thực lực và biên độ diễn xuất đa dạng của mình. Với diện mạo nam tính cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố bùng nổ, bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ phim Việt.

Chia sẻ về dự án Yêu sai yêu lại!, Đỗ Nhật Hoàng cho biết rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn. Về áp lực doanh thu phim sau Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng cho biết: “Áp lực cũng có nhưng tôi muốn toàn tâm toàn ý mang tới một dự án tâm huyết, đem tới nhiều cảm xúc nhất cho khán giả. Còn về doanh thu, đó như một món quà đi kèm cho những sự cố gắng toàn bộ ê kíp".

Một trong những lý do thú vị khác khiến Đỗ Nhật Hoàng lập tức nhận lời là việc được đóng cặp với 'chị đẹp' Mie để tạo thành một cặp đôi “dở khóc dở cười” trên màn ảnh rộng. Mie được khán giả biết tới rộng rãi với vai trò một DJ xinh đẹp, bốc lửa và luôn nhiệt huyết trên sân khấu.

Lấn sân sang điện ảnh, Mie gây ấn tượng với vai Xuân trong Quỷ cẩu. Đây là một trong những tác phẩm kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt Nam, là bộ phim đầu tiên thuộc thể loại này vượt mốc 100 tỷ. Diễn xuất của Mie được đánh giá có khả năng biến hoá đa dạng, khi thì trẻ trung, năng động, lúc thì cam chịu, bất lực trước hoàn cảnh.

Nói về sự trở lại, Mie chia sẻ trong suốt hai năm qua, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng lại thuộc thể loại kinh dị nên còn băn khoăn. Vậy nên, khi nhận được kịch bản có yếu tố hài hước, dễ thương như Yêu sai yêu lại!, cô lập tức nhận lời vì “đúng gu”.

“Mie nghiêm túc với việc đóng phim và hy vọng được mọi người ủng hộ. Tôi cũng học nhiều lớp diễn xuất để bổ sung thêm kiến thức. Đồng thời, khi lên set quay, tôi cũng được các cô chú anh chị trong đoàn phim hướng dẫn thêm nhiều, mong sẽ không làm phụ lòng khán giả”, cô nhấn mạnh.