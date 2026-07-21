Đạo diễn Huỳnh Lập: 'Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước'

SVO - Huỳnh Lập chia sẻ về phim mới 'Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu': 'Tinh thần yêu nước không phải theo thời điểm mà là cả cuộc đời của một người Việt Nam'.

Đạo diễn Huỳnh Lập cùng giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng và dàn diễn viên gồm NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh... đã có những chia sẻ thú vị về dự án phim này.

Huỳnh Lập tiết lộ đã ấp ủ dự án Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu khi đang quay hình phim Nhà gia tiên: “Tôi viết kịch bản mất nửa năm. Khi được trải qua hai đại lễ của đất nước, tôi tin rằng các bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm đến chủ đề này, nên càng có động lực để hiện thực ý tưởng. Dự án này được nhen nhóm từ lâu trong tôi, chứ không phải do thấy những tác phẩm lịch sử trước đó được đón nhận mà muốn làm theo. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước. Đối với tôi, tinh thần yêu nước không phải theo thời điểm mà là cả cuộc đời của một người Việt Nam”.

Huỳnh Lập nói về sự mạo hiểm của dự án này: “Chủ đề của phim quá lớn, cả về hình ảnh, ý nghĩa và cảm xúc của mọi thế hệ. Tôi phải có trách nhiệm kết nối mọi người lại với nhau, với mong muốn các thế hệ sẽ kết nối và hiểu nhau hơn. Đây không phải phim lịch sử, mà là bộ phim một người trẻ như tôi được nhìn về lịch sử. Tôi không cố gắng chứng minh lịch sử như thế nào, mà chứng minh tình cảm của thế hệ trẻ đối với ông cha. Mong rằng sự liều lĩnh của tôi sẽ được khán giả đón nhận và yêu thương”.

Khi được hỏi về áp lực khi đóng phim điện ảnh, Cody Nam Võ cho biết: “Bộ phim này luôn là áp lực lớn nhất của tôi trong thời gian qua. Khi diễn xuất phải thoại liên tục nhưng không được nói nhảm, nói sảng mà vẫn làm sao cho khán giả cười, nên tôi thấy rất căng thẳng. Diễn nét hài còn khó hơn cả diễn cảm xúc. Thật may mắn khi anh Huỳnh Lập tiếp thêm cho tôi nhiều niềm tin”.

NSƯT Cao Minh tiết lộ lý do nhận lời đóng phim Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu, chỉ sau 2 tiếng cân nhắc: “Tôi cho rằng, làm nghệ thuật chỉ cần làm sao đưa đến cho khán giả tinh thần văn hoá nghệ thuật của nước mình. Trong biết bao năm làm nghề ca hát, rồi đóng phim, tôi đã có những vai diễn rất nặng. Nhưng trong phim này, tôi luôn cảm thấy trĩu nặng vì mỗi tối khi về nhà đều phải nghĩ ngày mai lên đoàn quay cần làm gì để thể hiện cho ra nhân vật, để “đánh lừa” được khán giả. Huỳnh Lập thật sự rất giỏi trong việc viết kịch bản".

Trailer Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu mở đầu bằng những tình huống hài hước xen lẫn màu sắc tâm linh quen thuộc trong các tác phẩm của Huỳnh Lập, khi Trí Bình liên tục đối diện với những hiện tượng khó lý giải xoay quanh ông nội.

Tuy nhiên, ở nửa sau trailer, câu chuyện dần chuyển sang sắc thái lắng đọng hơn, khi ông Thời trải lòng với cháu trai về nỗi sợ rằng thế hệ trẻ sẽ không biết những người đi trước nằm xuống vì điều gì.

Những đại cảnh chiến đấu xuất hiện ngay sau đó không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn lý giải nguồn cội của những ám ảnh, trăn trở đã theo ông Thời suốt nhiều năm, từ đó mở ra hành trình đi tìm sự rực rỡ của hai ông cháu.