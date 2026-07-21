Sự 'phi thực tế' của Anne Hathaway

SVO - Không chỉ 'trúng số độc đắc' khi mang bầu lần thứ ba, Anne Hathaway còn cho thấy sự phi thực tế, với 5 bộ phim ra mắt chỉ riêng trong năm nay.

Nữ diễn viên Hollywood, Anne Hathaway đang tận hưởng những năm tháng đỉnh cao của cuộc đời, tiếp tục hoạt động tích cực bên cạnh việc mang bầu lần thứ ba.

Anne Hathaway đã tiết lộ những cảm xúc chân thành về cuộc sống hiện tại của mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ People của Mỹ: "Tôi thực sự rất hào hứng và hạnh phúc. Cảm giác thật khó tin. Nhưng nhìn lại sự nghiệp và độ tuổi hiện tại của mình, tôi biết rất rõ rằng, những khoảnh khắc như thế này không đến thường xuyên. Và tôi cũng biết rằng, chúng sẽ không kéo dài mãi mãi".

Hiện đang mang thai đứa con thứ ba với chồng Adam Shulman, cô có không dưới năm bộ phim dự kiến ​​ra mắt chỉ riêng trong năm nay.

Cô tiếp tục một cách bình tĩnh: "Tôi dự định sẽ tận hưởng chúng chừng nào tôi còn có thể lướt trên con sóng. Tôi muốn trân trọng khoảnh khắc đứng trên ván lướt sóng này. Sẽ có lúc, tôi ngã xuống nước, nhưng khi thời điểm đó đến, tôi sẽ chấp nhận nó".

Anne Hathaway đã khởi động trở lại vào tháng Tư năm nay, với bộ phim Mother Mary. Vào tháng Năm, cô phát hành The Devil Wears Prada 2, phần tiếp theo của bộ phim năm 2006, và gần đây, cô đã gặp gỡ khán giả với bộ phim mới của Christopher Nolan, The Odyssey. Ngoài ra, Anne Hathaway còn có các bộ phim The End of Oak Street dự kiến ​​ra mắt vào ngày 14/8 và Verity vào ngày 2/10.

Anne Hathaway và Adam Shulman kết hôn năm 2012, hiện có hai con trai, Jonathan 10 tuổi và Jack 6 tuổi, và đang chờ đón đứa con thứ ba. Trong khi đó, bộ phim The Odyssey, với sự tham gia của Anne Hathaway, hiện đang được chiếu ở Bắc Mỹ.