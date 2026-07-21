Lương Nguyệt Anh trở lại đầy cuốn hút sau khi làm mẹ, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp

SVO - Dù phải cân bằng giữa công việc giảng dạy, biểu diễn và chăm sóc gia đình, cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng để thực hiện những dự án nghệ thuật mới trong thời gian tới.

Sau hơn một năm tạm rời các sân khấu lớn để chăm sóc gia đình và thực hiện thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức trở lại với hình ảnh mới mẻ, hiện đại và quyến rũ hơn. Sự thay đổi không chỉ đến từ phong cách thời trang mà còn phản ánh một nguồn năng lượng tích cực sau bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Trong bộ ảnh mới, Lương Nguyệt Anh lựa chọn những thiết kế áo dài cách tân của NTK Thạch Linh, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và tinh thần đương đại. Nếu trước đây, cô gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nền nã thì nay nữ ca sĩ mang đến diện mạo mạnh mẽ, tự tin nhưng vẫn giữ được nét đằm thắm, vốn là dấu ấn trong dòng nhạc dân gian.

Lương Nguyệt Anh tái xuất đầy cuốn hút sau hơn một năm vắng bóng.

Chia sẻ về sự trở lại, Lương Nguyệt Anh cho biết, âm nhạc luôn là niềm đam mê lớn nhất của cô. Chính vì vậy, ngay khi hai con cứng cáp hơn, cô đã bắt đầu lên kế hoạch tái ngộ khán giả. Tuy nhiên, người nghệ sĩ của hôm nay đã khác trước. Vai trò làm mẹ của cặp song sinh Cherry và Happy đã mang đến nhiều thay đổi trong suy nghĩ, lối sống cũng như cách cô nhìn nhận sự nghiệp.

Không chỉ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống riêng, Lương Nguyệt Anh còn liên tiếp đón nhận những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Mới đây, cô vinh dự nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân" và được thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và công tác giảng dạy tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu một diện mạo mới mà còn mở ra chặng đường đầy hứa hẹn của Lương Nguyệt Anh, người nghệ sĩ trưởng thành hơn sau hành trình làm mẹ và luôn sẵn sàng cống hiến bằng tất cả đam mê.