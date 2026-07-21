Phim 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh' đến Liên hoan phim Quốc tế Toronto

SVO - 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh' của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe và nhận được lời mời từ Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) tại hạng mục danh giá 'Gala presentation'.

Gala presentations là "viên ngọc quan trọng nhất" của Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Đây là sân chơi danh giá và hào nhoáng nhất của liên hoan phim, được thiết kế dành riêng cho các tác phẩm điện ảnh lớn của thế giới có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt điện ảnh hoặc văn hóa.

Trong hệ thống các chương trình của TIFF, Gala presentation là hạng mục trang trọng và thu hút sự chú ý truyền thông lớn nhất. Hạng mục này dành riêng cho các tác phẩm nổi bật của các đạo diễn gạo cội, những bộ phim quy mô lớn có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính nghệ thuật và sức hút thương mại toàn cầu.

Hạng mục Gala presentation của TIFF từng là nơi công chiếu thế giới (world premiere) của hàng loạt kiệt tác đoạt giải Oscar như The king's speech, Argo, Green book... Theo truyền thống, các bộ phim thuộc hạng mục này sẽ được trình chiếu tại Roy Thomson Hall.

Đây là một rạp chiếu lộng lẫy với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi ngay trung tâm thành phố Toronto. Đạo diễn, các nhà sản xuất và dàn diễn viên của phim sẽ đến đi thảm đỏ, giới thiệu và giao lưu, trả lời câu hỏi sau khi phim chiếu.

Việc Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được xướng tên tại hạng mục này là cơ hội để đoàn phim giới thiệu những câu chuyện chưa kể của Việt nam đến với khán giả quốc tế, là sự công nhận của các chuyên gia quốc tế dành cho chất lượng dàn dựng, tư duy thẩm mỹ và quy mô sản xuất các tác phẩm hoành tráng của điện ảnh Việt Nam hiện đại.