Đầu năm có 'The King’s Warden', nửa cuối năm có 'Hope'

SVO - Doanh thu và số lượng khán giả của các rạp chiếu Hàn lần đầu tiên đạt mức cao nhất kể từ năm 2020, với các bộ phim 'bom tấn' là động lực thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch.

Từ những bộ phim gây bất ngờ như The King’s Warden và Salmokji: Whispering Water đến những ngôi sao hạng A Hollywood như Meryl Streep và Anne Hathaway lần đầu tiên đến Seoul để quay phim The Devil Wears Prada 2, người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc đã có rất nhiều lý do để háo hức trong nửa đầu năm 2026.

Và còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Các "bom tấn" nội địa kinh phí lớn đang được lên kế hoạch cho mùa Hè và các kỳ nghỉ lễ cao điểm nửa cuối năm. Christopher Nolan cùng dàn diễn viên của The Odyssey dự kiến ​​sẽ đến Hàn Quốc vào tháng Tám. Lịch trình dày đặc này diễn ra khi doanh thu phòng vé Hàn Quốc cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ nhất kể từ đại dịch COVID-19, mặc dù Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (Kofic) đã cảnh báo rằng, việc ít phim ra mắt hơn đã khiến thị trường phụ thuộc nhiều hơn vào các bộ phim đột phá riêng lẻ.

Người dân đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo phim "Colony" tại một rạp chiếu phim ở Seoul, ngày 26/5. (nguồn: YONHAP).

Dẫn đầu danh sách phim ra mắt nửa cuối năm là Hope, dự kiến ​​khởi chiếu vào 15/7 (giờ Hàn Quốc). Bộ phim hành động khoa học viễn tưởng của đạo diễn Na Hong Jin, người đứng sau The Wailing (2016) và The Chaser (2008), đã được trình chiếu trong phần tranh giải tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng Năm.

Kỳ vọng dành cho bộ phim rất cao. Hope được cho là có kinh phí sản xuất hơn 50 tỷ won (33,1 triệu đôla Mỹ), trở thành bộ phim đắt nhất Hàn Quốc tính đến nay và lập kỷ lục mới về bản quyền phân phối ở nước ngoài. Theo dữ liệu của Kofic, doanh thu đặt vé trước của bộ phim đã dẫn đầu bảng xếp hạng vé đặt trước năm nay, với tốc độ nhanh nhất so với bất kỳ phim nào khác ngay khi mở đặt chỗ, chiếm 38,2% tổng số vé đặt trước.

Sự kỳ vọng này xuất phát từ nửa đầu năm được đánh dấu bằng sự thể hiện mạnh mẽ của các bộ phim nội địa. Theo Kofic, số lượng người xem phim Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Sáu đã tăng 74,9% lên 37,37 triệu người so với 21,36 triệu người cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu tăng 81,7% lên 370,2 tỷ won từ 203,7 tỷ won.

Doanh thu phòng vé nói chung cũng cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt, ngay cả khi thị trường vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Kofic vẫn chưa công bố báo cáo tổng hợp quý II, nhưng dữ liệu từ ba tháng đầu năm cho thấy doanh thu và số lượng người xem phim trong nước và quốc tế lần lượt đạt 73,2% và 60,3% so với mức trung bình quý I, giai đoạn 2017 - 2019. Tuy nhiên, cả hai con số này đều là mức cao nhất kể từ năm 2020.

Quá trình phục hồi vẫn còn chưa đồng đều. Trong báo cáo quý đầu tiên, Kofic cho biết, “quy mô thị trường ngày càng được quyết định bởi doanh thu phòng vé của từng bộ phim riêng lẻ”, do số lượng phim phát hành giảm sút vì sản lượng phim sụt giảm sau đại dịch. Số lượng phim ra rạp trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Sáu giảm xuống còn 217 phim so với 240 phim của năm ngoái.

Phần lớn sự tăng trưởng trong quý đầu tiên đến từ một bộ phim cổ trang The King’s Warden của Jang Hang Jun, sau khi ra mắt vào tháng Hai, đã thu về 151,8 tỷ won doanh thu, chiếm 47,7% tổng doanh thu giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba. Phim thu hút 15,73 triệu lượt người xem, chiếm 49,3% tổng số người xem trong quý.

Ngành công nghiệp điện ảnh vẫn còn một số tháng sôi động nhất phía trước. Tại Hàn Quốc, mùa Hè và các ngày lễ lớn vào mùa Thu thường là những thời điểm doanh thu phòng vé cao điểm nhất trong năm.

Hope không phải là bộ phim duy nhất được kỳ vọng cao. Tiếp theo là Tazza: The Song of Beelzebub, phần cuối cùng trong loạt phim dựa trên truyện tranh Tazza của họa sĩ Huh Young Man, dự kiến ​​ra mắt vào dịp Chuseok, lễ hội thu hoạch mùa Thu của Hàn Quốc diễn ra vào tháng Chín năm nay. Cũng ra rạp vào dịp Chuseok là Assassins, một bộ phim kinh dị tội phạm lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, với sự tham gia của Ryu Hae-jin (từ The King’s Warden), Park Hae-il (từ Decision to Leave) và Lee Min-ho (từ Omniscient Reader: The Prophet).

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cố gắng thu hút khán giả đến rạp xem phim. Bắt đầu từ 15/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bắt đầu phát hành phiếu giảm giá vé xem phim trị giá 6.000 won, đây là đợt phát hành thứ hai trong năm nay, sau đợt đầu tiên vào tháng Năm.