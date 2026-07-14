FIFA sẽ dành 1 phút trước trận đấu Pháp và Tây Ban Nha để làm điều này

SVO - Một phút mặc niệm sẽ được dành trước trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Nice năm 2016. Hành động này đã được FIFA phê duyệt nhằm kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra thảm kịch.

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron đã xác nhận rằng, FIFA đã thông qua việc dành một phút mặc niệm trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha, để tưởng nhớ 10 năm vụ tấn công khủng bố ở Nice, xảy ra vào ngày 14/7/2016, khiến 86 người thuộc 19 quốc tịch khác nhau thiệt mạng và làm hơn 400 người khác bị thương.

Một phút mặc niệm trong trận Uruguay - Tây Ban Nha.

Trong thông điệp được chia sẻ trên mạng xã hội, Tổng thống Emmanuel Macro yêu cầu điều này được thực hiện như một "lời tưởng niệm" dành cho các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Ông nói thêm rằng, theo ông, một phút mặc niệm sẽ thể hiện các giá trị "tình hữu nghị, hòa bình, tôn trọng và đoàn kết" mà FIFA thúc đẩy trên toàn thế giới.

Vụ tấn công khủng bố năm 2016 xảy ra trên đại lộ Promenade des Anglais nổi tiếng ở thành phố ven biển Địa Trung Hải, khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang xem màn bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh Pháp (Bastille Day), được tổ chức vào ngày 14/7.

Lễ kỷ niệm 10 năm bắt đầu vào 12/7 với một cuộc tuần hành trang trọng dọc theo đại lộ, và một buổi lễ liên tôn giáo được lên kế hoạch vào 13/7 để tưởng nhớ các nạn nhân. Vào thứ Ba, trùng với ngày Quốc khánh Pháp (14/7), Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chủ trì buổi lễ tưởng niệm chính thức, đúng thời điểm vụ tấn công bắt đầu, với việc thắp sáng 86 chùm sáng, mỗi chùm tượng trưng cho một nạn nhân.