Danh hài Việt Hương kỷ niệm 20 năm ngày cưới cùng nhạc sĩ Hoài Phương theo cách hết sức đặc biệt

Dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, Việt Hương và Hoài Phương đã chụp bộ ảnh đặc biệt ngay tại nơi nữ danh hài sinh ra. Bộ ảnh vẫn mang tinh thần hài hước và gần gũi như tính cách của hai vợ chồng.

Nhạc sĩ Hoài Phương viết về vợ Việt Hương: "20 năm vẫn đẹp nhất trong lòng tôi, hiền nhất, ít nói... Nhưng chốt lại, bả là bầu trời của tôi. Mãi yêu em vợ ơi. 20 năm lần đầu vợ tôi mặc áo cưới đẹp thật, xinh xắn".

Không chỉ vậy, nhạc sĩ Hoài Phương còn dành tặng bà xã Việt Hương món quà đặc biệt là một ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện. Anh cho biết, đã phân vân về việc tặng quà gì cho Việt Hương vào dịp quan trọng như thế.

Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Đây là một cột mốc rất lớn với vợ chồng mình. Một món quà vật chất có lẽ sẽ không có ý nghĩa bằng một món quà tinh thần do chính anh tạo ra. Và thế là Vợ anh 1m52, một ca khúc vẽ nên hình ảnh của một Việt Hương "có một không hai" đã được ra đời như thế đó. Cảm ơn vợ yêu vì tất cả. 20 năm vẫn thế, mình thương nhau mỗi ngày".

Việt Hương xúc động viết trên trang cá nhân: "Bữa giờ thấy anh ấy vô phòng thu từ đêm tới sáng thì ra đã có bài hát đặc biệt cho riêng mình. Sau 11 năm, anh ấy tặng bài Đường tình gió cuốn. Giờ 20 năm được anh ấy tặng bài Vợ anh 1m52. Cám ơn anh, rất xúc động vì cả hành trình làm nghệ thuật anh cho vô hết".

Việt Hương và Hoài Phương gặp gỡ nhau từ năm 2005. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai về chung nhà vào năm 2007. Cặp đôi có cô con gái là Elyza. Hiện tại, cả gia đình nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, Việt Hương có sự nghiệp diễn xuất ngày càng được đánh giá cao. Cô chọn các vai diễn có chiều sâu và tính tâm lý nặng hơn để thử thách bản thân. Việc tiết chế diễn hài đã giúp khán giả thấy được một diễn viên thực lực Việt Hương.

Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026), Việt Hương được trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" hạng mục Phim Việt Nam, nhờ vai bà Hậu trong Cục vàng của ngoại (2025). Trước đó, cô cũng dành chiến thắng ở hạng mục này, với vai Hai Nhị trong Chị dâu (2024).