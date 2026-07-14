'Sự trả thù' của Jude Bellingham

SVO - Người từng bị một bộ phận báo chí Anh chỉ trích chưa đầy một năm trước, giờ đây đang dẫn dắt 'Tam sư' tìm kiếm tấm vé vào chung kết 'World Cup' đầu tiên kể từ năm 1966.

Tháng 11/2025, sau kỳ nghỉ và chiến thắng 2-0 của Anh trước Albania (với cú đúp của Kane) ở Tirana, tờ Daily Mail đã giật tít toàn trang với dòng chú thích đầy sức nặng: "Hãy để Jude ở nhà". Một thông điệp dành cho Thomas Tuchel trước thềm World Cup 2026, nơi mà cầu thủ gốc Birmingham, mang áo số 10, là 'ngôi sao' và là ngọn đèn dẫn dắt 'Tam Sư' cùng với Harry Kane.

Mặc dù Bellingham không đạt phong độ tốt nhất tại thời điểm đó (phong độ anh thể hiện khi mới đến Real Madrid, hay phong độ anh đang thể hiện ở World Cup này), nhưng lời chỉ trích vẫn rất gay gắt: "Tuchel tin rằng, sự hòa hợp trong đội hình là nền tảng cho cơ hội của Anh tại World Cup, nhưng ngôi sao của ông, Bellingham, đã chứng tỏ là một cầu thủ gây chia rẽ và nóng tính. Giải pháp hiển nhiên? Hãy để Jude ở nhà".

Jude Bellingham ăn mừng bàn thắng... và thông điệp của tờ Daily Mail. (nguồn: LAPRESSE).

Jude, người được mô tả trong bài báo đó là một "người chơi cá nhân" nhưng lại "gây chia rẽ" cả đội, đã đáp trả trên sân cỏ bằng những cú đúp quyết định vào lưới Mexico và Na Uy. Sáu bàn thắng tại World Cup và là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp kể từ Pelé năm 1958. Không có cầu thủ người Anh nào kể từ Gary Lineker ghi được sáu bàn thắng trong một giải đấu quốc tế lớn. Và Jude, người chắc chắn còn hai trận đấu nữa ở giải đấu này (nếu không phải trận chung kết thì là trận tranh hạng ba), hoàn toàn có thể tự mình đứng đầu danh sách.

Mối quan hệ giữa Bellingham và Tuchel luôn căng thẳng, điều đó không có gì mới. Nhưng đó là những trở ngại mà anh đã vượt qua nhờ tài năng bóng đá, khả năng lãnh đạo và sự trưởng thành của mình. Số 10 luôn là tâm điểm chú ý của báo chí Anh. Nhu cầu tìm kiếm một 'ngôi sao' mới để dẫn dắt một thế hệ khao khát thành công nhưng thiếu đi sự hoàn hảo đã khiến anh luôn bị soi xét.

Họ luôn cần một người đóng vai phản diện... Có vẻ như người đó sẽ là tôi.

Jude Bellingham ăn mừng một trong những bàn thắng của anh vào lưới Mexico. (Nguồn: LAPRESSE).

Jude được ủng hộ

Tuy nhiên, sự ủng hộ rất lớn từ mọi phía. Không chỉ từ các cựu cầu thủ, mà còn từ các đồng đội trong đội tuyển quốc gia. "Nếu một cầu thủ khác làm điều tương tự, đó không phải là tin tức. Khi cậu ấy mắc lỗi, bạn phải sửa chữa, nhưng chúng ta đang ép buộc cậu ấy quá nhiều. Hãy để cậu ấy yên", Agbonlahor, cựu cầu thủ của Aston Villa, nói. "Họ rất tiếc vì không thể kết thúc sự nghiệp của cậu ấy sớm như họ đã làm với những người khác. Bellingham đang nhận được sự đối xử khác biệt vì những lý do vượt xa bóng đá", Ian Wright, một huyền thoại bóng đá Anh, bình luận.

Vậy... Jude cần làm gì để được toàn bộ giới tinh hoa bóng đá Anh công nhận? Bên cạnh những danh hiệu anh giành được cùng câu lạc bộ, anh còn được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của đội tuyển Anh (2024 - 2025), là cầu thủ người Anh có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trước khi bước sang tuổi 21, và là cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai cho đội tuyển Anh tại World Cup. Và đó còn chưa kể đến những kỷ lục anh đã phá vỡ tại World Cup lần này.

Trong khi đó, màn trình diễn của anh mùa Hè này không hề tầm thường: 5 trong 6 bàn thắng của anh đã giúp đội tuyển Anh gỡ hòa hoặc vươn lên dẫn trước. Trớ trêu thay, những người từng chỉ trích Bellingham kịch liệt giờ lại đang háo hức ăn mừng bàn thắng thứ sáu của anh tại World Cup lần này. Anh đã chinh phục được những người hoài nghi. Jude đã sẵn sàng cho 'sự trả thù'.