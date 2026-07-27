Không còn nhận ra nữ diễn viên xinh đẹp Trúc Anh của phim 'Mắt biếc'

SVO - Nữ diễn viên nổi tiếng từ bộ phim 'Mắt biếc' Trúc Anh nhận được nhiều lời khen từ công chúng với sự 'lột xác' về ngoại hình.

Trúc Anh (sinh năm 1998) được biết đến qua hai vai Hà Lan trong phim Mắt biếc (2019) và vai Trà trong phim Thiên thần hộ mệnh (2021). Với nhan sắc thanh tú cùng đôi mắt 'biết diễn', cô được đánh giá là một tài năng trẻ đầy tiềm năng của điện ảnh Việt.

Nhưng sau đó, Trúc Anh đối mặt với bệnh tật và dần rời xa showbiz Việt. Sau một thời gian trị bệnh tích cực, nữ diễn viên đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, cô còn gặp vấn đề với việc tăng cân mất kiểm soát. Điều này từng khiến Trúc Anh xuống tinh thần vì cô vẫn mong muốn trở lại với nghệ thuật.

Thay vào đó, Trúc Anh chọn cách đối diện một cách tích cực. Nữ diễn viên chăm chỉ tập thể thao, tham gia các hoạt động thể chất. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ hình ảnh lẫn video hăng say tập luyện.

Chính vì điều này, khán giả càng yêu quý và bày tỏ sự ủng hộ tinh thần cho Trúc Anh. Sau một khoảng thời gian luyện tập, ngoại hình của Trúc Anh thay đổi rõ rệt, khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Nữ diễn viên của phim Mắt biếc giờ đây dần dần lấy lại vóc dáng và cả tinh thần. Nhưng hơn cả vấn đề ngoại hình, Trúc Anh đã truyền cảm hứng cho khán giả về hành trình yêu thương bản thân và tinh thần tích cực đối diện với mặc cảm ngoại hình.

Thay vì che giấu và chọn cách im lặng, Trúc Anh công khai tất cả hình ảnh lẫn câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Với nữ diễn viên, điều này không phải để "tạo drama", mà để khán giả nhìn thấy một lát cắt chân thật cuộc sống của nghệ sĩ.