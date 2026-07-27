Đây mới là người mà '3 ông chú đeo kính' phải 'dè chừng' nhất!

SVO - Thành viên Kael của nhóm LUN8, người đã có màn ra mắt truyền hình trong bộ phim 'hit' thứ Sáu -thứ Bảy của đài SBS, 'Đặc vụ Kim tái khởi động', đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cái kết của bộ phim và mong muốn thực hiện thử thách nhảy cùng '3 ông chú đeo kính'.

Kael thu hút sự chú ý với vai diễn Kim Nam Hoon, một nam sinh mà con gái của Đặc vụ Kim (So Ji Sub) là Min-ji (Seo Su Min) thầm yêu. Mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hạn chế, Kael đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai và chia sẻ: "Tôi vẫn không thể tin mình được tham gia một dự án như thế này. Thật vinh dự khi được làm việc trong dự án diễn xuất đầu tiên của mình trong một môi trường tuyệt vời như vậy cùng với các diễn viên tiền bối mà tôi thực sự kính trọng. Tôi nghĩ, mình sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này, nó cứ như một giấc mơ vậy. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho Nam Hoon. Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người nhớ đến cậu ấy thật lâu".

Đặc vụ Kim tái khởi động là một bộ phim hài hành động đen tối kể về một người cha bình thường trở thành người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới để chiến đấu nhằm giành lại cô con gái duy nhất của mình. Phim đã vượt mốc 20% tỷ lệ người xem chỉ sau bốn tập và kết thúc với 23% (tất cả các số liệu dựa trên xếp hạng toàn quốc của Nielsen Korea).

Kael, người đã giành được vai diễn trong phim thông qua buổi thử vai, cho biết: "Tôi đã chuẩn bị với tâm thế rằng đây là một cơ hội trời cho. Tôi đã rất hồi hộp trên phim trường, nhưng tiền bối So Ji Sub đã chỉnh lại cổ áo đồng phục học sinh cho tôi và đưa ra những lời khuyên diễn xuất chi tiết. Ngoài ra, vì tên nhân vật của tôi là Nam Hoon, anh ấy đã nói đùa: Có phải vì cậu đẹp trai không? và giúp làm dịu bầu không khí trên phim trường, điều mà tôi rất biết ơn. Các tiền bối Yoon Kyung Ho và Choi Dae Hoon đã đối xử với tôi rất tốt và còn khen tôi đẹp trai nữa".

Kael là thành viên của nhóm nhạc nam LUN8 ra mắt năm 2023. Nhóm đã phát hành mini-album thứ tư, Off the Grid vào ngày 22/7 và hiện đang quảng bá ca khúc chủ đề SNEAKERS. Kael cũng bày tỏ mong muốn thực hiện thử thách nhảy cùng các tiền bối So Ji Sub, Yoon Kyung Ho và Choi Dae Hoon.