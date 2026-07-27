Những mảnh ghép cuối của OURBIRTHDAY đã được tiết lộ

SVO - OURBIRTHDAY đã tiết lộ bốn thành viên mới thông qua một đoạn phim giới thiệu đầy mộng mơ, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn rõ ràng nhất về đội hình 7 thành viên của nhóm nhạc nữ mới thuộc JYP Entertainment.

JYP Entertainment đã phát hành video giới thiệu thứ hai của nhóm, NET::ERR_CONNECTION_ABORTED thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của mình. Đoạn clip diễn ra trong một không gian gợi nhớ đến một bữa tiệc sinh nhật, phù hợp với tên nhóm với một không khí kỹ thuật số nhẹ nhàng nhưng bí ẩn.

Video tập trung vào Shin Hye Won, người xuất hiện sau một chuỗi sự kiện gợi lên cảm giác về một mối liên kết sắp tan vỡ. Khi Shin Hye Won ngồi cạnh các thành viên, một chiếc bánh ảo hiện lên trên bàn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Sau đó, video giới thiệu bốn thành viên mới được tiết lộ thông qua những tấm thẻ nhân vật mang hơi hướng giả tưởng. Yu xuất hiện với một thanh kiếm, Shin Hye Won cầm một chiếc búa, Guk Chorok đeo găng tay, và Kirara giương cung.

Cảnh cuối cùng thêm một chút hài hước khi bốn thành viên cùng nhau vươn tay và chiếc bánh hiện hình. Khoảnh khắc này kết nối bối cảnh bữa tiệc sinh nhật với concept đang dần hé lộ của nhóm, gợi ý về một câu chuyện mà người hâm mộ có thể theo dõi trong suốt quá trình ra mắt.

Với video này, OURBIRTHDAY hoàn thiện đội hình bảy thành viên, bao gồm cả các thành viên đã được giới thiệu trước đó là Cho Hye Jin, Baby và Achiraya. Nhóm đã bắt đầu các hoạt động trước khi ra mắt với đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên, HUNGRY (Side A), phát hành vào ngày 22/7.

OURBIRTHDAY cũng đã có màn trình diễn đầu tiên trên chương trình M Countdown của Mnet vào ngày 23/7. Nhóm dự định sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quảng bá khác nhau.