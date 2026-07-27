'Lời nguyền Đông cung' của Nam Joo Hyuk 'vượt mặt' So Ji Sub và 'Đặc vụ Kim tái khởi động'

SVO - 'The East Palace' (tên tiếng Việt: 'Lời nguyền Đông cung') và Nam Joo Hyuk dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình và diễn viên được nhắc đến nhiều nhất.

Bộ phim The East Palace của Netflix đã thống trị bảng xếp hạng của Good Data Corporation trong số các bộ phim truyền hình và diễn viên được bàn tán nhiều nhất tuần này.

Công ty này xác định bảng xếp hạng mỗi tuần bằng cách thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và mạng xã hội về các bộ phim truyền hình đang phát sóng hoặc sắp phát sóng.

Không chỉ đứng đầu danh sách các bộ phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất, mà dàn diễn viên của Lời nguyền Đông cung còn chiếm ba trong bốn vị trí hàng đầu trong danh sách các diễn viên được bàn tán nhiều nhất tuần này. Nam Joo Hyuk vươn lên vị trí số 1, Cho Seung Woo ở vị trí số 3 và Roh Yoon Seo ở vị trí số 4.

Vị trí số 2 trong cả hai danh sách thuộc về Đặc vụ Kim tái khời động của đài SBS, với dàn diễn viên chiếm ba trong bảy vị trí hàng đầu trong danh sách diễn viên tuần này. So Ji Sub đứng số 2, Yoon Kyung Ho vị trí số 5, và Joo Sang Wook vị trí số 7.

Những vị trí cao hơn tiếp theo trên cả hai danh sách thuộc về bộ phim truyền hình mới của tvN, Spooky in Love, ra mắt ở vị trí số 3 trên bảng xếp hạng phim truyền hình. Park Eun Bin lọt vào danh sách diễn viên ở vị trí số 6, với bạn diễn Yang Se Jong theo sau ở vị trí số 9.

Trong khi đó, The Apartment Job của JTBC đã nhảy lên vị trí số 4 trên bảng xếp hạng phim truyền hình tuần này.

See You at Work Tomorrow! của tvN chiếm vị trí số 5 trên bảng xếp hạng phim truyền hình, với 'ngôi sao' Seo In Guk xếp hạng ở vị trí số 8 trên bảng xếp hạng diễn viên.

Bộ phim Dream to You của ENA đã vươn lên vị trí số 7 trong danh sách phim truyền hình tuần này, và nữ chính Hyeri của nhóm Girl’s Day đã lọt vào danh sách diễn viên ở vị trí số 10.

Cuối cùng, bộ phim The Prosecutor’s Proposal của wavve cũng ra mắt ở vị trí số 10 trong danh sách phim truyền hình.