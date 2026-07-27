'Báo động đỏ' về sức khỏe của Wendy Red Velvet

Cư dân mạng hiện đang bày tỏ sự 'sốc' và lo lắng cho Wendy của nhóm Red Velvet sau khi những bức ảnh về ngoại hình gần đây của cô lan truyền trên mạng.

Ngày 25/7, Wendy đã xuất hiện tại "Lễ hội bùn Boryeong: K-pop Super Live". Cô tham dự với tư cách là MC kiêm nghệ sĩ biểu diễn, nhưng chính ngoại hình của cô đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Những bức ảnh của cô tại sự kiện nhanh chóng lan truyền trên mạng, với nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về vẻ ngoài "gầy gò bất thường" của cô.

Cư dân mạng ngay lập tức bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe của Wendy, nhiều người cho rằng cô trông "gầy đến mức đáng lo ngại": Wow, tôi sốc vì không nghĩ cô ấy gầy đến mức này...; Điều này thực sự nguy hiểm, quá nghiêm trọng; Không có ai xung quanh có thể giúp đỡ cô ấy sao...?; Red Velvet sắp trở lại rồi, nên cô ấy thực sự cần giữ gìn sức khỏe. Mong cô ấy luôn khỏe mạnh; Trông như thể cô ấy không có một chút mỡ thừa nào...; Tôi đã phải thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy những bức ảnh này. Đây không chỉ đơn thuần là 'rất gầy', phải không? Thật ngạc nhiên là Wendy vẫn có thể sinh hoạt bình thường hàng ngày; Wendy gầy đến mức đáng thương; Người ta cũng thường nói ảnh chụp làm cho người ta trông béo hơn ngoài đời thực mà?" Nhưng nếu 'béo' trông như thế này thì...; Nếu ngay cả trong ảnh cũng thấy thế này... thì Wendy thực sự nên tăng cân vì sức khỏe của mình; Tôi không biết lý do tại sao cô ấy lại giảm cân nhiều như vậy?; Dạo này, các 'ngôi sao' dường như cảm thấy áp lực phải gầy đến mức nguy hiểm; Tôi thường nghe chương trình radio của Wendy trên đường về nhà sau giờ làm, và cô ấy luôn tràn đầy năng lượng đến nỗi tôi không bao giờ tưởng tượng cô ấy lại gầy đến mức này; Tôi sốc quá, giờ tôi hầu như không nhận ra Wendy nữa; Phiên bản Wendy mà tôi quen nhìn đã hoàn toàn biến mất... Giờ cứ như đang nhìn một người lạ vậy; À... hình như cô ấy cũng mất hết khối lượng cơ bắp rồi...; Người ta nói fan phàn nàn nếu thần tượng tăng cân và phàn nàn nếu thần tượng giảm cân, nhưng Wendy đã bao giờ tăng cân chưa? Cô ấy chưa bao giờ gầy đến thế. Thật kỳ lạ nếu không lo lắng...