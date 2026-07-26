Ryusei Yokohama 'dệt nên những vì sao' từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nagira Yu

SVO - Cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng của Hiệp hội Nhà sách Nhật Bản, 'Nanji, Hoshi no Gotoku' mà Ryusei Yokohama rất muốn chuyển thể thành phim, cuối cùng cũng sắp ra mắt vào tháng 10/2026.

Lấy bối cảnh trên một hòn đảo ở biển nội địa Seto, bộ phim kể về câu chuyện 15 năm giữa Aono Kai (Yokohama Ryusei), người chuyển đến đảo từ Kyoto, và Inoe Akimi (Hirose Suzu), người lớn lên trên đảo và gặp rắc rối với gia đình. Cả hai đều cô đơn trong lòng, bị thu hút lẫn nhau và yêu nhau, nhưng lại phải chịu số phận nghiệt ngã. Câu chuyện tình yêu tuyệt vời này được đạo diễn bởi Fujii, người nổi tiếng với hàng loạt dự án được đánh giá cao: 18×2 Beyond Youthful Days, Faceless, The Village, The Parades... và bộ phim truyền hình gốc của Netflix Last Samurai Standing.

Yokohama Ryusei đã tin tưởng giao cho Fujii tác phẩm gốc tuyệt vời Nanji, Hoshi no Gotoku của Nagira Yu, và sau một thời gian dài, biên kịch Adachi Naoko đã tạo ra một kịch bản hơn cả mong đợi. Đây là lần đầu tiên Fujii hợp tác với Hirose Suzu, nhưng là lần thứ ba Yokohama Ryusei đóng cặp cùng cô. Yokohama và Hirose trước đây đã cùng đóng trong The Wandering Moon năm 2022, và Unreachable năm 2025. Đây cũng là lần đầu tiên họ cùng đóng chính trong phim điện ảnh.

Yokohama Ryusei chia sẻ: "Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cuốn tiểu thuyết mà tôi tình cờ đọc được là "Nanji, Hoshi no Gotoku" của Nagira Yu. Những miêu tả tinh tế về cảm xúc, sức mạnh của ngôn từ và những câu hỏi về điều đúng đắn cũng như về xã hội hiện đại. Một thế giới nơi cái đẹp và sự tàn khốc cùng tồn tại. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi mọi thứ về tác phẩm đó, và việc được tham gia vào quá trình chuyển thể thành phim đã trở thành một bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Ngay khi đọc được những dòng chữ ấy, tôi đã cảm thấy khao khát mãnh liệt được sống như một mái chèo giữa khung cảnh tuyệt đẹp của biển nội địa Seto, và tôi đã khiêm tốn bày tỏ cảm xúc của mình một cách chi tiết với cô Nagira và đạo diễn Fujii, những người đã vui vẻ đón nhận chúng. Nếu tác phẩm này được chuyển thể thành phim, chỉ có đạo diễn Fujii mới có thể làm cho các nhân vật và thế giới trở nên hấp dẫn hơn nữa, và Hirose Suzu, người mà tôi đã hợp tác trong "The Wandering Moon", sẽ thổi hồn vào nhân vật Akimi. Hàng loạt điều kỳ diệu đã xảy ra, và tôi đã vô cùng xúc động ngay cả trước khi bắt đầu quay phim, tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mang đến sự xuất sắc của tác phẩm này cho mọi người, vì vậy hãy chờ đợi nhé".

Người hâm mộ đang rất mong chờ sau khi những cảnh quay trong phim được công bố. Những bức ảnh tái hiện hoàn hảo thế giới trong tiểu thuyết, cũng nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ của Nagira Yu.