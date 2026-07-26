Ryusei Yokohama 'dệt nên những vì sao' từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nagira Yu

SVO - Cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng của Hiệp hội Nhà sách Nhật Bản, 'Nanji, Hoshi no Gotoku' mà Ryusei Yokohama rất muốn chuyển thể thành phim, cuối cùng cũng sắp ra mắt vào tháng 10/2026.
Lấy bối cảnh trên một hòn đảo ở biển nội địa Seto, bộ phim kể về câu chuyện 15 năm giữa Aono Kai (Yokohama Ryusei), người chuyển đến đảo từ Kyoto, và Inoe Akimi (Hirose Suzu), người lớn lên trên đảo và gặp rắc rối với gia đình. Cả hai đều cô đơn trong lòng, bị thu hút lẫn nhau và yêu nhau, nhưng lại phải chịu số phận nghiệt ngã. Câu chuyện tình yêu tuyệt vời này được đạo diễn bởi Fujii, người nổi tiếng với hàng loạt dự án được đánh giá cao: 18×2 Beyond Youthful Days, Faceless, The Village, The Parades... và bộ phim truyền hình gốc của Netflix Last Samurai Standing.
Yokohama Ryusei đã tin tưởng giao cho Fujii tác phẩm gốc tuyệt vời Nanji, Hoshi no Gotoku của Nagira Yu, và sau một thời gian dài, biên kịch Adachi Naoko đã tạo ra một kịch bản hơn cả mong đợi. Đây là lần đầu tiên Fujii hợp tác với Hirose Suzu, nhưng là lần thứ ba Yokohama Ryusei đóng cặp cùng cô. Yokohama và Hirose trước đây đã cùng đóng trong The Wandering Moon năm 2022, và Unreachable năm 2025. Đây cũng là lần đầu tiên họ cùng đóng chính trong phim điện ảnh.
Người hâm mộ đang rất mong chờ sau khi những cảnh quay trong phim được công bố. Những bức ảnh tái hiện hoàn hảo thế giới trong tiểu thuyết, cũng nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ của Nagira Yu.