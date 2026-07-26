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Không thể tin được đây là Bada của S.E.S đã ngoài 40 tuổi

Thuý Phương

SVO - Nữ ca sĩ Bada, cựu thành viên nhóm S.E.S khoe vẻ ngoài trẻ trung của mình.

Ngày 26/7, Bada đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản của mình với chú thích: “Người phụ nữ tài năng trên đường đến đảo Jeju”.

Bức ảnh chụp Bada đang ngồi trên máy bay và tự chụp ảnh selfie. Mặc áo phông ngắn tay và tạo dáng, cô nở nụ cười dịu dàng và khoe những đường nét đặc trưng của mình.

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Bada tiết lộ bí quyết nhỏ của cô: "Đầu tiên, mỗi khi đánh răng vào buổi sáng, tôi đều soi gương và tự nhủ: 'Chào buổi sáng. Hôm nay, mình cũng yêu bản thân mình'. Tôi cũng cố gắng mỉm cười thêm một lần nữa. Đó là một thói quen nhỏ mà tôi lặp lại mỗi ngày, nhưng nó đã thay đổi cơ thể và tâm trí tôi nhiều hơn tôi mong đợi".

Trên hết, Bada sở hữu vẻ đẹp trẻ trung khiến người ta khó tin rằng cô đã ngoài 40 tuổi, và thu hút sự chú ý bởi vóc dáng mảnh mai trong chiếc áo phông để lộ những đường cong cơ thể. Bada kết hôn với một doanh nhân kém cô 10 tuổi vào năm 2017 và có một con gái.

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Trước đó, Bada cũng gây sự chú ý với óc dáng săn chắc đáng kinh ngạc của mình. Trong các bức ảnh, Bada toát lên vẻ mạnh mẽ với phong cách toàn màu đen, kết hợp áo crop top với quần dài. Tạo dáng tự tin cùng kính râm, cô thu hút sự chú ý khi khoe thân hình săn chắc, được xây dựng nhờ tập luyện. Điều thu hút sự chú ý hơn cả chính là những múi cơ tay săn chắc rõ nét. Các đường cơ kéo dài từ vai đến cánh tay hiện lên rõ ràng, tạo nên một vóc dáng gợi nhớ đến một vận động viên thể hình. Kết hợp với vòng bụng săn chắc và eo thon gọn, điều này cho thấy kết quả của việc tập luyện nâng tạ đều đặn. Vẻ mặt cuốn hút đặc trưng và tư thế tự tin của cô cũng rất ấn tượng. Tạo nên một bầu không khí như trong một cảnh phim hành động, cô càng làm nổi bật sức hút mạnh mẽ của mình.
Thuý Phương
#Vẻ đẹp trẻ trung của ca sĩ Bada ngoài 40 tuổi #Bí quyết giữ gìn vóc dáng qua thói quen hàng ngày #Phong cách thời trang cá tính của Bada #Luyện tập thể hình nâng cao sức khỏe và vóc dáng #Ảnh hưởng của hình mẫu nữ ca sĩ mạnh mẽ #tự tin

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