Không thể tin được đây là Bada của S.E.S đã ngoài 40 tuổi

SVO - Nữ ca sĩ Bada, cựu thành viên nhóm S.E.S khoe vẻ ngoài trẻ trung của mình.
Ngày 26/7, Bada đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản của mình với chú thích: “Người phụ nữ tài năng trên đường đến đảo Jeju”.
Bức ảnh chụp Bada đang ngồi trên máy bay và tự chụp ảnh selfie. Mặc áo phông ngắn tay và tạo dáng, cô nở nụ cười dịu dàng và khoe những đường nét đặc trưng của mình.
Trên hết, Bada sở hữu vẻ đẹp trẻ trung khiến người ta khó tin rằng cô đã ngoài 40 tuổi, và thu hút sự chú ý bởi vóc dáng mảnh mai trong chiếc áo phông để lộ những đường cong cơ thể. Bada kết hôn với một doanh nhân kém cô 10 tuổi vào năm 2017 và có một con gái.