Không thể tin được đây là Bada của S.E.S đã ngoài 40 tuổi

Ngày 26/7, Bada đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản của mình với chú thích: “Người phụ nữ tài năng trên đường đến đảo Jeju”.

Bức ảnh chụp Bada đang ngồi trên máy bay và tự chụp ảnh selfie. Mặc áo phông ngắn tay và tạo dáng, cô nở nụ cười dịu dàng và khoe những đường nét đặc trưng của mình.

Bada tiết lộ bí quyết nhỏ của cô: "Đầu tiên, mỗi khi đánh răng vào buổi sáng, tôi đều soi gương và tự nhủ: 'Chào buổi sáng. Hôm nay, mình cũng yêu bản thân mình'. Tôi cũng cố gắng mỉm cười thêm một lần nữa. Đó là một thói quen nhỏ mà tôi lặp lại mỗi ngày, nhưng nó đã thay đổi cơ thể và tâm trí tôi nhiều hơn tôi mong đợi".

Trên hết, Bada sở hữu vẻ đẹp trẻ trung khiến người ta khó tin rằng cô đã ngoài 40 tuổi, và thu hút sự chú ý bởi vóc dáng mảnh mai trong chiếc áo phông để lộ những đường cong cơ thể. Bada kết hôn với một doanh nhân kém cô 10 tuổi vào năm 2017 và có một con gái.