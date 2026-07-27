BTS 'tái khởi động' sau màn trình diễn tại 'FIFA World Cup'

Sau màn trình diễn giữa giờ tại World Cup 2026, BTS đã trở lại top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200, bảng xếp hạng xếp hạng các album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.

Sự tăng thứ hạng này được cho là nhờ việc phát hành phiên bản đĩa than đặc biệt có thêm hai bài hát bonus. Theo Billboard, doanh số bán album tương đương của 'ARIRANG' đã tăng 62% so với tuần trước. Phiên bản đĩa than đặc biệt bao gồm hai bài hát bổ sung: 'Voice Message: Love Song' và 'Normal'.

Trong tuần thứ 18 liên tiếp trên bảng xếp hạng, ARIRANG đã tăng 17 bậc để chiếm vị trí số 9 trên Billboard 200. BTS không chỉ gây chú ý khi cùng là nghệ sĩ chính trong màn trình diễn giữa giờ tại trận chung kết World Cup 2026 tuần trước, mà họ còn phát hành phiên bản đĩa vinyl hình ảnh giới hạn mới của ARIRANG để kỷ niệm 13 năm ngày ra mắt, giúp thúc đẩy doanh số của album.

Theo Luminate (trước đây là Nielsen Music), ARIRANG đã đạt tổng cộng 40.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc vào ngày 23/7.

Thành viên Jungkook của nhóm BTS đã đạt 1,5 tỷ lượt stream trên Spotify với ca khúc 'Standing Next to You'. Ca khúc này ra mắt ở vị trí số 5 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính 'Billboard Hot 100' của Mỹ (ngày 18/11/2023) và đã trụ vững trên bảng xếp hạng tổng cộng 19 tuần. Đây là kỷ lục lâu nhất trong số các ca khúc solo của Jungkook. 'NORMAL (Korean Ver.) [Instant Photo Alternate Cover Jung Kook Version]' với giọng hát của Jungkook, đã đứng đầu bảng xếp hạng 'iTunes Top Songs' của Mỹ, vượt qua nhiều 'ngôi sao' nhạc pop đình đám. Ca khúc này cũng đứng đầu bảng xếp hạng 'iTunes Top Songs' tại tổng cộng 24 quốc gia và khu vực, cho thấy xu hướng tập trung sức mua kỹ thuật số toàn cầu. Thành tích gần đây của Jungkook mang ý nghĩa rất lớn, xét đến tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Hoa Kỳ đứng đầu thế giới không chỉ về quy mô thị trường âm nhạc nói chung mà còn về số lượng người đăng ký iTunes và Apple Music, và được coi là thị trường chính chiếm 37% tổng số người đăng ký toàn cầu.

Tạp chí Billboard phân tích rằng, màn trình diễn ca khúc hit, Dynamite của BTS trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết FIFA World Cup 2026 vào ngày 19/7 cũng đã có tác động tích cực đến doanh số bán album.

ARIRANG là album đầu tiên của BTS được phát hành sau ba năm chín tháng gián đoạn do nghĩa vụ quân sự. Album này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, ngay sau khi phát hành vào tháng Ba năm ngoái và giữ vị trí số một trong ba tuần liên tiếp. Trên bảng xếp hạng này, album phòng thu thứ sáu của Michael Jackson, Thriller, phát hành năm 1982, xếp thứ tám. Với thành công của bộ phim tiểu sử Michael, các album chứa những bài hát 'hit' của Michael Jackson cũng đang cho thấy sự hồi sinh về mức độ phổ biến. Vị trí số một trên bảng xếp hạng album thuộc về Daughter From Hell của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Gracie Abrams.