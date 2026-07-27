BTS 'tái khởi động' sau màn trình diễn tại 'FIFA World Cup'

Sau màn trình diễn giữa giờ tại World Cup 2026, BTS đã trở lại top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200, bảng xếp hạng xếp hạng các album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.
Trong tuần thứ 18 liên tiếp trên bảng xếp hạng, ARIRANG đã tăng 17 bậc để chiếm vị trí số 9 trên Billboard 200. BTS không chỉ gây chú ý khi cùng là nghệ sĩ chính trong màn trình diễn giữa giờ tại trận chung kết World Cup 2026 tuần trước, mà họ còn phát hành phiên bản đĩa vinyl hình ảnh giới hạn mới của ARIRANG để kỷ niệm 13 năm ngày ra mắt, giúp thúc đẩy doanh số của album.
Theo Luminate (trước đây là Nielsen Music), ARIRANG đã đạt tổng cộng 40.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc vào ngày 23/7.
Tạp chí Billboard phân tích rằng, màn trình diễn ca khúc hit, Dynamite của BTS trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết FIFA World Cup 2026 vào ngày 19/7 cũng đã có tác động tích cực đến doanh số bán album.
ARIRANG là album đầu tiên của BTS được phát hành sau ba năm chín tháng gián đoạn do nghĩa vụ quân sự. Album này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, ngay sau khi phát hành vào tháng Ba năm ngoái và giữ vị trí số một trong ba tuần liên tiếp. Trên bảng xếp hạng này, album phòng thu thứ sáu của Michael Jackson, Thriller, phát hành năm 1982, xếp thứ tám. Với thành công của bộ phim tiểu sử Michael, các album chứa những bài hát 'hit' của Michael Jackson cũng đang cho thấy sự hồi sinh về mức độ phổ biến. Vị trí số một trên bảng xếp hạng album thuộc về Daughter From Hell của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Gracie Abrams.