Sự trỗi dậy của KATSEYE

SVO - Người hâm mộ của KATSEYE đang chứng kiến sự trỗi dậy ấn tượng của nhóm nhạc nữ toàn cầu này như một ứng cử viên nặng ký trong làng nhạc pop chính thống của Anh.

Được thành lập thông qua sự hợp tác giữa HYBE và Geffen Records, hành trình của KATSEYE phản ánh sự thành công trong tầm nhìn toàn cầu hóa hệ thống sản xuất K-pop của Bang Si Hyuk.

Ngày 24/7, bảng xếp hạng chính thức của Anh đã dành sự chú ý đặc biệt cho đĩa đơn mới nhất Animal của KATSEYE khi đăng tải một bài phân tích chuyên sâu mang tên "Tại sao KATSEYE được định sẵn sẽ trở thành biểu tượng nhạc pop tiếp theo của Anh". Bài viết không chỉ nêu bật thành tích xếp hạng của bài hát mà còn cả sự phát triển của nhóm, báo hiệu tầm ảnh hưởng đang lên của họ trên thị trường nhạc pop Anh.

Bài hát mới "Animal" của KATSEYE đã được sử dụng trong video quảng bá mới cho bộ phim "Spider-Man: Brand New Day", phát hành vào ngày 28/7.

Sự nghiệp của KATSEYE bắt đầu thăng tiến đều đặn từ năm 2025 khi ca khúc Gnarly lần đầu tiên lọt vào Top 100 đĩa đơn chính thức của Anh. Kể từ đó, các bài hát như Gabriela, INTERNET GIRL và PINKY UP đã giúp họ xây dựng được vị thế vững chắc hơn. Những màn hợp tác với các nghệ sĩ như LE SSERAFIM và ILLIT trong ICONIC BY MISTAKE, cùng với sự trở lại của ca khúc Touch đã ra mắt gần hai năm trước, đã mở rộng lượng người hâm mộ toàn cầu của họ.

Bảng xếp hạng chính thức nhấn mạnh rằng, những thành tựu của KATSEYE không chỉ đơn thuần là thành công của một tân binh. Quá trình đào tạo bài bản, kế hoạch biểu diễn chu đáo và sự tương tác với người hâm mộ cho thấy mô hình phát triển nghệ sĩ K-pop đang dần trở thành chuẩn mực nhạc pop chính thống mới trên toàn thế giới. Điều này phù hợp với mục tiêu lâu dài của Bang Si Hyuk là kết hợp phương pháp đào tạo thần tượng Hàn Quốc với ngành công nghiệp nhạc pop Mỹ để tạo ra một nhóm nhạc toàn cầu độc đáo.

Kể từ khi phát hành, Animal đã nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify và duy trì vị trí trong top 10 bài hát hàng ngày toàn cầu. Nhóm cũng đang mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường Mỹ, tăng cường tầm ảnh hưởng của họ trong lĩnh vực phát trực tuyến toàn cầu.

Thành công của KATSEYE còn mở rộng đến các giải thưởng lớn. Họ đã giành được ba giải thưởng tại American Music Awards 2026, bao gồm "Nghệ sĩ mới của năm", và nhận được hai đề cử giải Grammy, đánh dấu họ là một thế lực đang lên trong làng nhạc toàn cầu.

Nhóm dự định phát hành EP thứ ba, WILD, trong đó có Animal, vào ngày 14/8. Sau đó, họ sẽ khởi động chuyến lưu diễn THE WILDWORLD Tour khắp Bắc Mỹ và châu Âu, bắt đầu từ tháng Chín, tiếp tục đà phát triển toàn cầu của mình.

Sự tiến bộ của KATSEYE cho thấy hệ thống sản xuất K-pop Hàn Quốc đang định hình những mô hình nhạc pop toàn cầu mới. Ngành công nghiệp âm nhạc đang theo dõi sát sao những bước đi tiếp theo của họ để xem mô hình sáng tạo này có thể vươn xa đến đâu.