'Ông chú đeo kính' Yoon Kyung Ho: 'Sự nổi tiếng hiện tại của tôi giống như trúng số độc đắc'

SVO - Bộ phim truyền hình chiếu vào thứ Sáu và thứ Bảy của đài SBS, 'Đặc vụ Kim tái khởi động', trong đó Yoon Kyung Ho cũng đóng vai chính, đã kết thúc vào ngày 25/7, với tỷ lệ người xem toàn quốc đạt 23% theo Nielsen Korea.

Bộ phim cũng được phát hành trên Netflix, trở thành chương trình đầu tiên được phát sóng đồng thời trên một đài truyền hình và nền tảng OTT. 'Đặc vụ Kim tái khởi động' đứng đầu hạng mục chương trình không nói tiếng Anh trên Netfilx lẫn tất cả các chương trình truyền hình phát sóng trong ba tuần liên tiếp.

Trong một cuộc phỏng vấn, Yoon Kyung Ho cho biết: "Đã đến lúc phải kiểm soát cảm xúc phấn khích này. Tôi chỉ nghĩ đến việc quay lại điểm xuất phát, vì tôi sợ bị cuốn theo cảm xúc hiện tại".

Trong phim, Yoon Kyung Ho vào vai Park Jin Cheol, một cựu chiến binh ở nước ngoài tình nguyện giúp đỡ các em học sinh tiểu học về nhà sau giờ học và là người đàn ông hết mực yêu thương con gái và là vợ. Tuy nhiên, khi người bạn của anh, đặc vụ Kim (do So Ji Sub thủ vai) có con gái bị bắt cóc, anh đã bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của mình và đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm.

Về thành công của bộ phim, Yoon Kyung Ho chia sẻ suy nghĩ của mình: "Khoảnh khắc kỳ diệu này thật ngoài sức tưởng tượng. Là người luôn chuẩn bị cho mọi dự án với cùng một quyết tâm, tôi không biết phải diễn tả tình cảm yêu mến lớn lao này như thế nào. Tuy nhiên, nếu may mắn thực sự tồn tại, thì có vẻ như nó đang ở bên tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi".

Yoon Kyung Ho đã tiếp tục luyện tập boxing, môn võ mà anh học được từ thời còn hoạt động sân khấu, để thực hiện các cảnh hành động tay không của Park Jin Cheol. Vì đã tự mình thực hiện hầu hết các cảnh quay mà không cần diễn viên đóng thế, anh tiết lộ: "Có một diễn viên đóng thế, nhưng thể hình giữa chúng tôi quá khác biệt. Chắc hẳn rất khó để tìm được một người đóng thế có vóc dáng tương tự. Đạo diễn cũng nói rằng, diễn viên đóng thế quá lộ liễu, vì vậy, tôi phải tự mình thực hiện gần như tất cả các cảnh hành động, một phần là do lựa chọn và một phần là do hoàn cảnh".

Trong bộ phim này, tình bạn giữa ba người cha, mà được cư dân mạng gọi với cái tên trìu mến '3 ông chú đeo kính' do So Ji Sub, Yoon Kyung Ho và Choi Dae Hoon thủ vai đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Yoon Kyung Ho chia sẻ: "Tôi cảm thấy như mình đã trở thành bạn bè thực sự với So Ji Sub và Choi Dae Hoon. Chúng tôi rất ăn ý với nhau. Khi ba chúng tôi cùng bước ra đường sau khi mọi thứ kết thúc có hậu, chúng tôi đã cười như thể đó là chuyện thật".

Chỉ gần đây, Yoon Kyung Ho mới bắt đầu được chú ý với tư cách là một diễn viên. Năm ngoái, anh vào vai Han Yu Rim, trưởng khoa hậu môn trực tràng, trong loạt phim Netflix The Trauma Code: Heroes on Call, và được đặt biệt danh là "Yurimping". Kể từ đó, sự nổi tiếng của anh ngày càng tăng lên nhờ thành công của bộ phim My Daughter Is a Zombie và loạt phim truyền hình TVING, The Legend of Kitchen Soldier.

Ra mắt năm 2002 trong bộ phim tài liệu Savage Age của đài SBS, Yoon Kyung Ho đã làm nhiều công việc bán thời gian, bao gồm cả lao động chân tay, trong suốt thời gian dài sống ẩn dật. Anh nhớ lại thời điểm từng cân nhắc từ bỏ diễn xuất: "Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn con mình lớn lên phải vất vả vì giấc mơ của tôi. Hồi đó, tôi rất tham vọng về các vai diễn vì muốn trở thành diễn viên giỏi nhất. Tuy nhiên, sau khi con gái tôi chào đời, suy nghĩ của tôi đã thay đổi, tôi sẽ đi bất cứ đâu, miễn là có thể diễn xuất".

Kể từ đó, anh đã thu hút sự chú ý nhờ sự hài hước độc đáo của mình trong chương trình tạp kỹ trực tuyến Pinggyego và Unexpected Business của đài tvN. Tuy nhiên, anh cũng lo ngại về việc nhận được sự chú ý từ các chương trình tạp kỹ, trước tiên với tư cách là một diễn viên: "So với thời gian tôi đã gây dựng trong hơn 20 năm diễn xuất, tôi cảm thấy hơi bối rối khi nhận được tình cảm yêu mến trong một thời gian ngắn thông qua các chương trình tạp kỹ. Tại một sự kiện ký tặng người hâm mộ, có người đã viết thư cho tôi nói rằng: Nếu anh không đóng phim, tôi sẽ không thích anh ngay cả với hình tượng người dẫn chương trình giải trí. Điều đó đã an ủi tôi. Tôi dự định sẽ không để bị lung lay bởi những điều nhỏ nhặt trong tương lai".

Yoon Kyung Ho tự mô tả mình là "một diễn viên cổ phiếu". Điều này ngụ ý rằng, sự nổi tiếng, giống như giá cổ phiếu, có thể biến động. Mỗi sáng, anh ấy đều tự nhủ: "Vinh quang của ngày hôm qua chỉ là của ngày hôm qua. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu hôm nay".

Anh cũng nhấn mạnh: "Ước mơ của tôi là được diễn xuất cả đời và sống như một diễn viên sống cùng thời điểm với công chúng. Sự nổi tiếng hiện tại của tôi chỉ là một vận may thoáng qua, giống như một tấm vé số. Tôi muốn tiếp tục diễn xuất lâu dài, như một sợi mì".

Trong khi đó, nhờ thành công của bộ phim, các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc sản xuất mùa hai của Đặc vụ Kim tái khởi động. Yoon Kyung Ho tiết lộ: "Tiền bối So Ji Sub cũng bày tỏ mong muốn có phần hai, và tôi cũng mong muốn câu chuyện sẽ được sản xuất tiếp theo bằng mọi giá. Nếu có cơ hội được vào vai Park Jin Cheol một lần nữa, tôi sẽ trở lại với một thân hình đủ mạnh để chui qua cửa sổ trời của một chiếc xe hơi".