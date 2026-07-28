Jihyo của TWICE 'tiến thoái lưỡng nan'

Trưởng nhóm TWICE, Jihyo, đã chia sẻ một thông điệp đầy cảm xúc với người hâm mộ khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment vẫn đang tiếp diễn, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc liệu cô có tiếp tục mối quan hệ 21 năm với công ty hay không.

Jihyo đã đăng tải một thông điệp dài trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Bubble: "Tôi có thể trò chuyện với ONCE (fandom chính thức của TWICE) về những chuyện thường ngày, nhưng trái tim tôi vẫn nặng trĩu đến nỗi tôi không thể nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra".

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thận trọng trước khi vào Bubble, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa và thông báo cho các bạn sớm nhất có thể để ONCE không phải chờ đợi quá lâu. Là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng và cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Cũng như các bạn vẫn luôn làm, tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và tin tưởng tôi", cô ấy nói thêm.

Jihyo cũng trấn an người hâm mộ về sự tận tâm của mình đối với nhóm: "Tôi thực sự yêu thương và trân trọng TWICE, và tôi tin rằng ONCE sẽ hiểu điều đó từ tận đáy lòng. Tôi xin lỗi vì đã lâu rồi tôi chưa vào đây. Tôi sẽ quay lại khi có thể trò chuyện về cuộc sống thường ngày và đùa giỡn với các bạn như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngủ ngon, ăn ngon, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ vững tinh thần và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn các bạn, ONCE".

Ngày 14/7, JYP Entertainment thông báo với Xportsnews rằng TWICE hiện đang trong giai đoạn đàm phán gia hạn hợp đồng và công ty sẽ cập nhật thông tin sau khi vấn đề này được hoàn tất.