TrES chưa ra mắt đã cuốn hút ngay từ 'profile'

Người hâm mộ vô cùng phấn khích khi nhóm nhạc thần tượng mới TrES (trực thuộc công ty giải trí Play Maker E&M, trước đây có tên là MyDoll Entertainment) công bố đội hình bốn thành viên đầy đủ, chính thức tiến gần hơn đến ngày ra mắt. Nhóm xác nhận sẽ tổ chức buổi showcase đầu tiên vào ngày 20/9 tại YTJ Hall ở Yokohama, Nhật Bản, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của họ.

TrES đã tạo sự mong chờ bằng cách tiết lộ từng thành viên trên mạng xã hội trước khi thông báo về buổi showcase sắp tới. Nhóm gồm SIKU, JAY, KURO và KOGUN, mỗi thành viên đều mang đến phong cách độc đáo và kinh nghiệm dày dặn từ các hoạt động trước đó.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, KURO thu hút sự chú ý với vẻ ngoài mơ mộng và phong cách, trong khi KOGUN gây ấn tượng với ánh mắt mạnh mẽ và gu thời trang táo bạo. SIKU thể hiện khí chất sang trọng và cuốn hút, còn JAY nổi bật với đôi mắt sâu thẳm và phong cách tinh tế.

JAY, cựu thành viên của B.I.G, đã tích lũy được kinh nghiệm biểu diễn dày dặn cả ở Hàn Quốc và quốc tế. KOGUN được biết đến qua các hoạt động với LUCENTE và NIK, thu hút lượng người hâm mộ toàn cầu. SIKU và KURO đã trau dồi kỹ năng biểu diễn của mình với TMC. Sự kết hợp của những thần tượng dày dạn kinh nghiệm này hứa hẹn sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp năng động khi họ cùng nhau hoạt động dưới cái tên TrES.

Buổi giới thiệu vào ngày 20/9 tại Yokohama sẽ là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của TrES với người hâm mộ và là cơ hội để giới thiệu phong cách âm nhạc lẫn trình diễn độc đáo của họ. Sau khi công bố các thành viên và thông báo về buổi giới thiệu, TrES dự định sẽ phát hành nhiều nội dung khác nhau để duy trì nguồn năng lượng cho đến khi chính thức ra mắt.