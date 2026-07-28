Hai 'chị đại' của màn ảnh Hàn 'tái hành động' có 'gây bão'?

SVO - Kim Hye Soo và Gong Hyo Jin đã có màn trở lại màn ảnh với các vai diễn khác biệt, hứa hẹn mang đến hình tượng mới cho hai 'siêu sao' Hàn Quốc này.

Cho Yeo Jeong tái hợp với Kim Hye Soo sau 24 năm

Thuộc thể loại hài đen, Ngoại tình chỉ là bắt đầu - The affair was the beginning phát sóng trên VieON từ ngày 31/07. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Chang Hee, là người đứng đằng sau thành công của Người lạ đến từ địa ngục (2019) và Nghịch lý kẻ sát nhân (2024).

Phim kể về cặp vợ chồng influencer nổi tiếng Kyung Hee (Kim Hye Soo đóng) và Jae Hong (Kim Ji Hoon đóng) luôn xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Còn cặp vợ chồng bác sĩ hàng xóm Soo Jung (Cho Yeo Jeong đóng) và Bo Sung (Kim Jae Chul đóng) đang lao vào cuộc chiến ly hôn căng thẳng. Khi cả bốn người bị cuốn vào những bí mật còn lớn hơn cả chuyện ngoại tình, cuộc sống của họ dần trượt khỏi quỹ đạo.

Vốn không có thói quen xem YouTube, Kim Hye Soo đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các nhà sáng tạo nội dung, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để phục vụ vai diễn: "Tôi mới biết có rất nhiều người nổi tiếng mà chỉ mình tôi không biết. Đặc biệt, ở nước ngoài, nhiều influencer có sức ảnh hưởng còn không thua kém các ngôi sao giải trí”.

Kim Ji Hoon bất ngờ trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đàn chị: "Tiền bối Kim Hye Soo đã nghiên cứu rất kỹ. Điều đó thể hiện rõ nhất qua phong cách thời trang. Có những thương hiệu không thể mượn trang phục tài trợ, vậy mà chị ấy sẵn sàng tự bỏ tiền túi để mua. Để tái hiện hình ảnh một influencer đúng xu hướng, chị ấy còn nỗ lực nhiều hơn cả tôi".

Tái hợp với Kim Hye Soo sau 24 năm kể từ phim Jang Hee Bin (2002), Cho Yeo Jeong cho biết những ký ức về tiền bối vẫn còn nguyên vẹn sau hơn hai thập kỷ: "Hồi đó, chị ấy đã đối xử với một diễn viên tân binh như tôi rất tốt. Cách chị ấy quan tâm đến đồng nghiệp và mọi người xung quanh để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đến tận bây giờ”.

Gong Hyo Jin đổi hình tượng sát thủ

Chuyển thể từ webtoon đình đám cùng tên, Sát thủ nội trợ - A bona fide killer là phim hành động xoay quanh cuộc sống hai mặt của Yoo Bo Na (Gong Hyo Jin đóng). Đây là một bà mẹ đi làm bình thường, nhưng đồng thời là sát thủ mang mật danh Kingfisher, trừng trị những tên tội phạm nguy hiểm. Cao trào được đẩy lên khi Yoo Bo Na nhận tin con gái mất tích và quyết tâm làm mọi thứ để bảo vệ gia đình.

Sát thủ nội trợ kết hợp giữa hành động, hài hước và yếu tố gia đình. Phim dài 14 tập, dự kiến phát sóng với phụ đề/thuyết minh trên VieON từ ngày 31/7. Với cốt truyện độc đáo, cấu trúc kể chuyện phi tuyến tính cùng dàn diễn viên thực lực gồm Gong Hyo Jin, Jung Jun Won và Lee Sang Yi, bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới cho dòng phim hành động Hàn Quốc.

Gong Hyo Jin cho biết: "Đối với tôi, đây giống như một bộ phim siêu anh hùng. Tôi bị cuốn hút bởi hình ảnh một người phụ nữ vừa là mẹ, là vợ, là con dâu, vừa phải bảo vệ cuộc sống thường nhật, lại đồng thời là một sát thủ. Hành trình nỗ lực cân bằng mọi vai trò của cô ấy thực sự rất hấp dẫn”.

Trong khi đó, Jung Jun Won vào vai Kwon Tae Sung, chồng của Yoo Bo Na. Nam diễn viên tiết lộ kịch bản là yếu tố khiến anh bị chinh phục ngay từ đầu: "Kịch bản quá hay, đến mức dù không tham gia diễn xuất thì tôi vẫn muốn xem bộ phim. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là được hợp tác với tiền bối Gong Hyo Jin. Tôi rất háo hức và luôn tin rằng dù mình diễn như thế nào, chị ấy cũng sẽ phối hợp vô cùng ăn ý. Dù không thường xuyên thể hiện bằng lời, nhưng tôi đã dựa vào chị ấy. Tôi biết, chị là một diễn viên luôn nghiêm túc với nghề, nên với một bạn diễn như tôi, đó là chỗ dựa vô cùng vững chắc".