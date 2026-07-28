Netizen 'xôn xao' với dàn line-up của '2026 The Fact Music Awards'

Người hâm mộ đang vô cùng háo hức khi ban tổ chức lễ trao giải âm nhạc 2026 The Fact Music Awards (TMA) công bố danh sách nghệ sĩ tham gia đợt ba tại sự kiện ngày 19/9 tại Sân vận động chính Busan Asiad. Thông báo xác nhận rằng RIIZE, ILLIT, NMIXX, Lim Young Woong và TREASURE sẽ cùng góp mặt trên sân khấu, mang đến nguồn năng lượng mới và tầm vóc cho lễ hội K-pop này.

RIIZE trở lại TMA sau lần đầu tiên ra mắt trên sân khấu này. Mini-album thứ hai II của họ đã trở thành album bán được triệu bản thứ tư, và ca khúc chủ đề Do your dance đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc cả ở Hàn Quốc và quốc tế. Thành công liên tục này cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu ngày càng tăng của họ và khẳng định vị trí là một trong những nhóm nhạc K-pop hot nhất hiện nay.

Lần đầu tiên ra mắt tại TMA, ILLIT đã gây tiếng vang lớn với mini-album thứ tư MAMIHLAPINATAPAI. Ca khúc chủ đề It's Me đứng đầu các bảng xếp hạng kỹ thuật số và chương trình âm nhạc trong nước, trong khi album leo lên vị trí cao nhất mới trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ.

NMIXX trở lại sân khấu TMA sau màn trình diễn năm ngoái. Họ đã duy trì được đà thành công nhờ album đầy đủ đầu tiên và mini-album thứ năm, Heavy Serenade. Các video âm nhạc của họ tiếp tục thu hút khán giả toàn cầu.

Lim Young Woong đánh dấu sự trở lại TMA sau ba năm vắng bóng. Album đầy đủ thứ hai của anh ấy, IM HERO 2, đã "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc và anh ấy đã vượt qua 1,4 tỷ lượt stream tích lũy trên Melon. Buổi concert sắp tới của anh tại sân vận động vào tháng Chín, đã bán hết vé.

Hoàn thiện đội hình, TREASURE tiếp tục gây ấn tượng với mini-album thứ tư, NEW WAV. Họ đã đạt được cột mốc triệu bản bán ra lần thứ hai liên tiếp và ca khúc chủ đề IF I đứng đầu các bảng xếp hạng kỹ thuật số lớn của Nhật Bản, thể hiện tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của họ ở châu Á và hơn thế nữa.

Với đội hình năng động này, Lễ trao giải Âm nhạc The Fact 2026 hứa hẹn một màn trình diễn sôi động về tài năng và thế hệ đa dạng của K-pop. Người hâm mộ có thể mong chờ một lễ hội âm nhạc và văn hóa khó quên tại Sân vận động chính Busan Asiad, vào tháng Chín này.