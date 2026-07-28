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Gu thời trang độc đáo của Hyomin (T-ara)

Thuý Phương

SVO - Hyomin, cựu thành viên nhóm T-ara, đã thể hiện gu thời trang độc đáo của mình trong chuyến công tác tại Trung Quốc.

Ngày 28/7, Hyomin đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội với chú thích:"Nhật ký chuyến công tác Hàng Châu ➙ Thượng Hải".

Trong những bức ảnh được công bố, Hyomin toát lên vẻ sang trọng với bộ trang phục "tông xoẹt tông" gồm áo vét không tay màu xám và quần ống rộng. Bộ trang phục tôn lên đường nét thanh lịch và vòng eo thon gọn, càng làm nổi bật vóc dáng chuẩn người mẫu của cô.

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Với mái tóc buộc tự nhiên và phụ kiện đơn giản, Hyomin hoàn thiện vẻ quyến rũ thành thị đặc trưng của mình bằng phong cách tiết chế thay vì phô trương.

Trước đó, vào ngày 27/7, Hyomin cũng thu hút sự chú ý khi tiết lộ phong cách thời trang sân bay giản dị với áo sơ mi mỏng màu xanh da trời và quần short, kèm theo chú thích: "Hãy chậm lại". Cô chinh phục người xem bằng cách khoe đôi chân dài và vóc dáng mảnh mai ngay cả trong trang phục thoải mái.

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Sau những cập nhật liên tiếp về chuyến công tác của cô, người hâm mộ không khỏi trầm trồ: Trông giống như một buổi chụp ảnh thời trang hơn là một chuyến công tác; Vóc dáng của cô ấy thực sự không ai sánh kịp; Tôi không thể tin được cô ấy trông đẹp đến vậy trong bộ vét; Cô ấy hoàn hảo từ phong cách sân bay đến phong cách doanh nhân; Cô ấy lập kỷ lục mới về vẻ đẹp đỉnh cao mỗi ngày...

Hyomin đã kết hôn với Kim Hyun Seung (46 tuổi, hơn cô 10 tuổi), người làm việc trong lĩnh vực tài chính, tại khách sạn Shilla ở Seoul vào ngày 6/4/2025. Ngay cả sau khi kết hôn, cô vẫn tiếp tục hoạt động song song trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, thời trang và sáng tạo nội dung về lối sống, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống mới của mình thông qua các chương trình tiết lộ cuộc sống thường nhật của một người vợ mới cưới.

Thuý Phương
#phong cách thời trang Hyomin T-ara #xu hướng thời trang sân bay giản dị #phong cách công tác chuyên nghiệp #đánh giá vẻ đẹp người nổi tiếng #ảnh hưởng phong cách thời trang nữ

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