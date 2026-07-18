Không thể nào cản nổi các 'ông chú đeo kính'

Ngày 17/7, bộ phim hành động ăn khách này đã khởi đầu hai tuần cuối cùng của mùa phát sóng bằng việc đạt được rating cao nhất từ ​​trước đến nay vào thứ Sáu (thường thì rating sẽ thấp hơn so với thứ Bảy).

Theo Nielsen Korea, tập thứ bảy của Đặc vụ Kim tái khởi động đạt rating trung bình toàn quốc là 21,9%, mức cao nhất có lúc tăng vọt lên 25,5%, tiếp tục giữ vững vị trí là chương trình được xem nhiều nhất thuộc mọi thể loại phát sóng vào thứ Sáu.

Trong tập phát sóng ngày 17/7, đặc vụ Kim (So Ji Sub) không chỉ bảo vệ con gái Min-ji (Seo Su Min) cùng với Seong Han Su (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho), mà còn mang đến một khoảnh khắc mãn nguyện khi trực tiếp đối mặt và trừng phạt Joo Kang Chan (Joo Sang Wook), kẻ chủ mưu đứng sau tất cả các vụ việc.

“Bố đến rồi!”, đây là câu thoại kinh điển nhất từ ​​bộ phim "Đặc vụ Kim tái khởi động" của đài SBS (do Studio S và Fantagio sản xuất), bộ phim đã hồi sinh thể loại phim truyền hình có tỷ lệ người xem chỉ 20% sau khoảng hai năm. Vì tầm quan trọng của câu thoại này, đã có phản ứng cho rằng “giá mà đặt tên phim là ‘Bố đến rồi’ thì hay hơn”. Nói một cách hơi phóng đại, những lời trấn an của người cha mạnh mẽ có thể so sánh với tiếng hô "Avengers, Assemble!" của Captain America khi anh dẫn dắt đội siêu anh hùng tái hợp trong phim "Avengers: Endgame". Bởi vì, đối với cô con gái nhỏ của mình, người cha là một bầu trời ấm áp vô song và một mặt đất vững chắc. Sự chân thực này là nhờ công lao của diễn viên So Ji Sub, người đóng vai chính. Quản lý Kim là một người ít nói. Anh ấy hạn chế giao tiếp xã hội và hiếm khi nói chuyện với ai. Bởi vì tiết lộ danh tính của mình có thể khiến con gái anh gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, cảnh tượng một người cha cố gắng trò chuyện dù chỉ một lời với cô con gái đang bước vào tuổi dậy thì thật xé lòng. Những hành động như vậy của người cha dẫn đến sự tự trách móc. Mặc dù tin tưởng con gái mình, một nạn nhân của bạo lực học đường, anh ta vẫn quỳ xuống trước những kẻ gây ra tội ác, làm nhục con gái. Những kẻ gây án càng trở nên kiêu ngạo hơn, và cô con gái bị tấn công đã bị bắt cóc và mất tích. Cơn giận dữ bùng nổ của người cha xuất phát từ điều này đã tạo nên tính thuyết phục cho thể loại hành động noir của "Đặc vụ Kim tái khởi động". Nó đã gây được tiếng vang và khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng tất cả các ông bố, con gái và gia đình của họ trên toàn thế giới. Đây chính là động lực giúp bộ phim ngay lập tức vượt qua mốc 20% lượng người xem, bất chấp "thời đại hậu truyền hình". Những cảnh hành động của So Ji Sub thì khỏi phải bàn. Những động tác của anh, được mài dũa từ môn boxing, không hề cường điệu. Anh sử dụng toàn bộ cơ thể, nhưng không một cử động nào bị lãng phí. Những chuyển động được tiết chế của anh thực sự tạo nên tác động mạnh mẽ. Mặc dù anh có ít lời thoại, nhưng anh truyền tải vô số thông điệp thông qua biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ của mình. Đạo diễn võ thuật dàn dựng các cảnh hành động, cũng như đạo diễn Lee Seung Young, người đã tối đa hóa sự hồi hộp bằng cách chủ động sử dụng các cảnh quay toàn cảnh thay vì ghép các cảnh hành động lại với nhau, cũng đều xuất sắc.

Khi cái kết 'gây sốc' được hé lộ, trong đó đặc vụ Kim, người đã hy sinh tất cả vì Hàn Quốc và bảo vệ con gái mình, cuối cùng lại bị giao cho Triều Tiên, sự chú ý đổ dồn vào số phận của "Vũ trụ của những người cha" bị phân tán.Tập ​​8 sẽ được phát sóng vào ngày 18/7 lúc 9h50 tối (giờ Hàn Quốc).