Không thể nào cản nổi các 'ông chú đeo kính'

Ngày 17/7, bộ phim hành động ăn khách này đã khởi đầu hai tuần cuối cùng của mùa phát sóng bằng việc đạt được rating cao nhất từ trước đến nay vào thứ Sáu (thường thì rating sẽ thấp hơn so với thứ Bảy).
Theo Nielsen Korea, tập thứ bảy của Đặc vụ Kim tái khởi động đạt rating trung bình toàn quốc là 21,9%, mức cao nhất có lúc tăng vọt lên 25,5%, tiếp tục giữ vững vị trí là chương trình được xem nhiều nhất thuộc mọi thể loại phát sóng vào thứ Sáu.
Trong tập phát sóng ngày 17/7, đặc vụ Kim (So Ji Sub) không chỉ bảo vệ con gái Min-ji (Seo Su Min) cùng với Seong Han Su (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho), mà còn mang đến một khoảnh khắc mãn nguyện khi trực tiếp đối mặt và trừng phạt Joo Kang Chan (Joo Sang Wook), kẻ chủ mưu đứng sau tất cả các vụ việc.
Khi cái kết 'gây sốc' được hé lộ, trong đó đặc vụ Kim, người đã hy sinh tất cả vì Hàn Quốc và bảo vệ con gái mình, cuối cùng lại bị giao cho Triều Tiên, sự chú ý đổ dồn vào số phận của "Vũ trụ của những người cha" bị phân tán.Tập 8 sẽ được phát sóng vào ngày 18/7 lúc 9h50 tối (giờ Hàn Quốc).
So Ji Sub là sản phẩm của hình mẫu "Ngôi sao trẻ", một thuật ngữ thường được sử dụng vào những năm 1990. Anh ra mắt với tư cách người mẫu cho một thương hiệu quần jean nổi tiếng, bước đệm cho các 'ngôi sao' hàng đầu thời bấy giờ và sau đó gặt hái được nhiều thành công với tư cách diễn viên. Ba mươi năm đã trôi qua, và anh ấy hùng hồn tuyên bố rằng, mình sẽ không còn là "Ngôi sao trẻ" nữa. Việc đảm nhận vai trò người cha có con gái đang học cấp hai hoặc cấp ba có lẽ không phải là một lựa chọn dễ dàng. Điều này là bởi vì việc lựa chọn hình tượng "người cha" đồng nghĩa với việc, với tư cách là một diễn viên, người ta phải từ bỏ một hình tượng khác. Do đó, một số diễn viên cùng độ tuổi muốn giữ hình tượng "ngôi sao trẻ". Ngược lại, So Ji Sub đang củng cố giá trị của mình bằng cách đảm nhận những vai diễn phù hợp với độ tuổi theo cách riêng của anh ấy. Sự sáng suốt của Studio S (CEO Hong Sung-chang), một công ty sản xuất và công ty con của đài truyền hình SBS, cũng đáng được khen ngợi. SBS đang giữ vững niềm tự hào của phim truyền hình mặt đất năm nay bằng cách đạt được tỷ lệ người xem hai chữ số cho ba bộ phim liên tiếp, từ Luật sư bóng ma đến Kẻ thù hoàng gia của tôi và Đặc vụ Kim tái khởi động. Bằng cách đa dạng hóa thể loại và củng cố một số tài sản trí tuệ (IP) thành phim truyền hình, SBS đang nổi bật trong "Thời kỳ Chiến quốc về nội dung". Việc sản xuất phần tiếp theo của Đặc vụ Kim tái khởi động, bộ phim dự kiến chỉ có 10 tập, cũng được coi là chắc chắn. Studio S đã chứng minh một sự thật đơn giản rằng "khán giả quay lưng với phim truyền hình không phải vì họ phớt lờ chúng, mà vì chúng không còn hấp dẫn", qua đó phá tan định kiến đó.