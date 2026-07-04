Deroy Duarte: Hành trình vượt khó và 'tỏa sáng' tại 'World Cup 2026'

SVO - Tại giải đấu đã chứng kiến những câu chuyện vượt khó vĩ đại nhất trong bóng đá hiện đại, tên tuổi của Deroy Duarte đã được khắc ghi bằng vàng, cho dù tân binh Cape Verde thất bại một cách vẻ vang trước Argentina.

Tiền vệ sinh ra ở Rotterdam nhưng mang đậm gốc gác Cape Verde, đã khẳng định mình là một trong những phát hiện của đội tuyển quốc gia Cape Verde tại World Cup 2026.

Bàn thắng gỡ hòa của anh vào lưới nhà đương kim vô địch thế giới, Argentina của Lionel Messi, ở vòng 32 đội, là đỉnh điểm của một hành trình được đánh dấu bằng nỗ lực và sự kiên trì phi thường.

Từng chơi cho các đội tuyển trẻ của Hà Lan

Sinh ra ở châu Âu và được đào tạo bài bản về bóng đá Hà Lan, Duarte phải đối mặt với áp lực rất lớn từ khi còn nhỏ, trở thành một phần của các chương trình phát triển của đội tuyển quốc gia Hà Lan từ cấp độ U18. Tiềm năng của anh ấy ở giải Eredivisie đã đưa anh ấy vào tầm ngắm của châu Âu, nhưng vào tháng 3/2022, khi cả thế giới hướng về World Cup Qatar, Deroy đã đưa ra một quyết định thay đổi số phận của mình: Chính thức lựa chọn đội tuyển quốc gia Cape Verde.

Lựa chọn đó đã định hình hoàn toàn cuộc sống hằng ngày của anh. Chỉ sau một đêm, anh gánh vác trách nhiệm trở thành 'ngôi sao' được định sẵn để dẫn dắt cả một đất nước hướng tới giấc mơ mà vào thời điểm đó dường như vô cùng xa vời: Giành vé tham dự World Cup.

Deroy Duarte ăn mừng bàn thắng vào lưới Argentina (Nguồn: Marca).

Cùng với anh trai mình, Laros Duarte, tạo thành bộ đôi tiền vệ cho đội tuyển Cape Verde

Deroy lớn lên ở Hà Lan trong một môi trường bóng đá sôi động. Anh được đào tạo tại học viện danh tiếng Sparta Rotterdam, câu lạc bộ nơi anh có trận ra mắt chuyên nghiệp vào mùa giải 2017 - 2018 và nơi anh cùng chung phòng thay đồ lẫn chia sẻ ước mơ với anh trai mình, Laros Duarte.

Với câu lạc bộ Rotterdam, anh đã có hơn 100 lần ra sân, trước khi quyết định chuyển đến Ludogorets ở Bulgaria vào năm 2024, tìm kiếm một vai trò nổi bật hơn và cơ hội được thi đấu ở các giải đấu châu Âu.

Deroy Duarte là một tiền vệ hiện đại, có khả năng thích ứng với cả vai trò phòng ngự và tấn công tùy thuộc vào nhu cầu của huấn luyện viên. Anh sở hữu khả năng chuyền bóng tốt, sự thông minh trong việc tạo ra cơ hội và tinh thần thi đấu tích cực để bao quát hai bên cánh.

Mặc dù từng chơi cho các đội tuyển trẻ của Hà Lan, nhưng kể từ năm 2022, anh đã cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia quê hương, dù chưa bao giờ thực sự có được vị trí đá chính thường xuyên dưới thời huấn luyện viên Bubista. Anh chỉ đá chính trong trận đấu thứ ba gặp Ả Rập Xê Út và một lần nữa gặp Argentina, nơi anh có khoảnh khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp.

Tiền vệ này, người sẽ không bao giờ quên trận đấu với Argentina của Lionel Messi, sẽ có thể ăn mừng sinh nhật lần thứ 28 của mình vào đúng hôm nay (4/7), với một bàn thắng vào lưới nhà vô địch thế giới.