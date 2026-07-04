Mackenyu Arata 'ra mắt nhà mới'

SVO - Mackenyu Arata bất ngờ thông báo chuyển sang công ty quản lý mới, nơi cũng đang quản lý Ai Tominaga. Anh thể hiện quyết tâm 'tiến lên phía trước với tất cả sức lực' trong lần xuất hiện mới nhất.

Mackenyu Arata đã cập nhật Instagram, thông báo về việc gia nhập một công ty quản lý tài năng mới. Bài đăng của anh thể hiện quyết tâm đạt được thành công lớn hơn nữa với tư cách là một diễn viên trong môi trường mới, đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng và bình luận đầy kỳ vọng từ người hâm mộ: "Gửi đến tất cả người hâm mộ và mọi người có liên quan. Là một bước tiến mới, tôi đã gia nhập Crossover. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang đến những tác phẩm tuyệt vời và diện mạo mới, vì vậy tôi mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của các bạn".

Crossover, công ty quản lý mới của anh, được thành lập vào năm 2023. Công ty này đại diện cho các tài năng như Ai Tominaga, Hikari Mori và UTA, và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Việc Mackenyu Arata gia nhập nhiều khả năng sẽ giúp nâng cao hơn nữa danh tiếng của công ty.

Mackenyu Arata cũng được biết đến là thành viên của một gia đình nổi tiếng hoạt động trong ngành giải trí: Cha của anh là Shinichi Chiba, được biết đến như một "ngôi sao phim hành động", và em trai anh là diễn viên Gordon Maeda. Với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất không thể phủ nhận, anh đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cả trong nước và quốc tế, và những năm gần đây, kỳ vọng dành cho các hoạt động toàn cầu của anh ngày càng cao.