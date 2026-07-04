Yuri của Girls’ Generation tiết lộ về 3 năm sống một mình trên đảo

Yuri, cựu thành viên nhóm Girls’ Generation kiêm diễn viên đã chia sẻ với khán giả cái nhìn chân thực về cuộc sống của mình ở đảo Jeju, tiết lộ rằng cuộc sống trên đảo không phải lúc nào cũng êm đềm như vẻ ngoài.

Đoạn giới thiệu cho tập phát sóng tuần sau của chương trình I Live Alone của đài MBC đã được phát sóng vào ngày 3/7 (giờ Hàn Quốc), hé lộ cuộc sống ba năm tự lập của Yuri trên đảo Jeju.

Đoạn phim giới thiệu bắt đầu với cảnh Yuri tận hưởng buổi sáng yên tĩnh với một tách cà phê trong khi ngắm nhìn quang cảnh núi Seongsan Ilchulbong, thể hiện bầu không khí thanh bình của cuộc sống trên đảo của cô: "Jeju là nơi đầu tiên tôi thực sự trải nghiệm cuộc sống tự lập. Tôi đã sống một mình ở đây được ba năm rồi”.

Cô cũng mở cửa ngôi nhà ấm cúng của mình, được trang trí bằng những vật dụng nội thất lấy cảm hứng từ đảo, phản ánh phong cách cá nhân của cô.

Mặc dù khung cảnh đẹp như tranh vẽ, Yuri thừa nhận rằng thực tế có thể rất khác: "Tôi nghĩ, tất cả chỉ là về sự lãng mạn. Nhưng nếu bạn đến đây chỉ để theo đuổi điều đó, thì không dễ dàng chút nào”.

Đoạn phim giới thiệu sau đó tiết lộ một số thách thức mà cô phải đối mặt, bao gồm khung ảnh bị bong ra khỏi tường và nấm mốc do độ ẩm cao trên đảo gây ra: “Bạn phải kiểm soát độ ẩm ở Jeju”, Yuri giải thích khi cô mang ra nhiều sản phẩm hút ẩm trong cuộc chiến chống lại độ ẩm của mình.

Tình huống trở nên gần gũi hơn khi một con côn trùng bất ngờ xuất hiện trong nhà, khiến Yuri hét lên vì ngạc nhiên và khiến cả trường quay bật cười. Sau khi hoàn thành việc nhà, Yuri ra ngoài tìm đồ ăn, giới thiệu nơi cô gọi là “điểm đến bí mật” của mình.

Ngoài ra, Kwon Yuri còn hé lộ nhiều sở thích giúp cô tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên của đảo Jeju. Từ việc lái xe máy dọc đường biển đến việc thu hoạch rong biển hijiki, cô ấy đã hé lộ một cuộc sống thường nhật gần gũi với thiên nhiên: “Đây là điểm đến bí mật của tôi. Tôi chỉ hái đủ ăn thôi. Bây giờ đúng là mùa Hè rồi, rong biển có ở khắp mọi nơi. Wow, nhiều thật đấy!”, từ đó làm tăng thêm sự tò mò cho chương trình phát sóng.

Tập ​​phim đầy đủ hứa hẹn sẽ cho thấy cả vẻ đẹp và thực tế cuộc sống của Yuri ở Jeju, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn chân thực hơn về hòn đảo này, vượt ra ngoài hình ảnh lãng mạn thường thấy.