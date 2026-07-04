So Ji Sub 'tái khởi động kỳ tích' với dòng phim truyền hình ngắn tập 'dark noir'

Chỉ sau ba tập, bộ phim truyền hình ngắn tập, Đặc vụ Kim tái khởi động của đài SBS đã trở thành phim được xem nhiều nhất năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Ngày 3/7, bộ phim hành động báo thù mới do So Ji Sub thủ vai chính đã đạt mức rating cao nhất từ ​​trước đến nay.

Theo Nielsen Korea, tập thứ ba của Đặc vụ Kim tái khởi động đã ghi nhận tỷ lệ người xem trung bình là 19,6% tại khu vực đô thị và 18,8% trên toàn quốc. Tỷ lệ người xem tức thời cao nhất đã tăng vọt lên đến 23%, phá vỡ kỷ lục của chính mình một lần nữa. Chỉ số rating 2049 (số liệu đo lường lượng khán giả trong độ tuổi từ 20 đến 49 theo dõi một chương trình truyền hình hoặc phim ảnh. Đây là nhóm đối tượng được các nhà sản xuất và thương hiệu đặc biệt chú trọng), một thước đo mức độ thu hút khán giả, cũng đạt đỉnh điểm ở mức 7,5%, đảm bảo vị trí số một áp đảo không chỉ trong khung giờ phát sóng mà còn trong số tất cả các chương trình được phát sóng trong tuần, củng cố sự thống trị tuyệt đối của nó. Tập phim khiến người xem nghẹt thở với tình thương cha con xé lòng của Giám đốc Kim (So Ji-sub), người không ngừng chạy đua để tìm kiếm cô con gái mất tích Min-ji (Seo Su-min), và cuộc truy đuổi gay cấn xung quanh ông. Trên hết, diễn xuất đầy cảm xúc chân thành của So Ji-sub là điểm nhấn của tập phim. Sau nhiều biến cố bất ngờ, cuối cùng quản lý Kim cũng lấy được điện thoại của con gái Min-ji và muộn màng đối mặt với sự thật về quá khứ cô đơn và khó khăn của cô. So Ji-sub đã rơi nước mắt vì tình yêu thương cha con mãnh liệt, xen lẫn cảm giác tội lỗi và hối tiếc sâu sắc, hỏi: "Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn?", khiến người xem nặng lòng.

Con số này không chỉ lập kỷ lục cá nhân cho bộ phim mới mà còn đánh dấu mức rating cao nhất mà bất kỳ phim truyền hình ngắn tập nào đạt được tính đến thời điểm hiện tại năm 2026.

Dựa trên webtoon nổi tiếng, Đặc vụ Kim tái khởi động kể về câu chuyện của quản lý Kim (So Ji Sub), một người cha tưởng chừng bình thường với quá khứ bí mật, người đã đặt mọi thứ vào nguy hiểm để cứu cô con gái yêu quý của mình.