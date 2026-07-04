Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

So Ji Sub 'tái khởi động kỳ tích' với dòng phim truyền hình ngắn tập 'dark noir'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Agent Kim Reactivated' (Đặc vụ Kim tái khởi động) đạt rating cao nhất trong số các phim truyền hình ngắn tập năm 2026, chỉ với 3 tập.

Chỉ sau ba tập, bộ phim truyền hình ngắn tập, Đặc vụ Kim tái khởi động của đài SBS đã trở thành phim được xem nhiều nhất năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Ngày 3/7, bộ phim hành động báo thù mới do So Ji Sub thủ vai chính đã đạt mức rating cao nhất từ ​​trước đến nay.

dac-vu-kim-1.jpg

Theo Nielsen Korea, tập thứ ba của Đặc vụ Kim tái khởi động đã ghi nhận tỷ lệ người xem trung bình là 19,6% tại khu vực đô thị và 18,8% trên toàn quốc. Tỷ lệ người xem tức thời cao nhất đã tăng vọt lên đến 23%, phá vỡ kỷ lục của chính mình một lần nữa. Chỉ số rating 2049 (số liệu đo lường lượng khán giả trong độ tuổi từ 20 đến 49 theo dõi một chương trình truyền hình hoặc phim ảnh. Đây là nhóm đối tượng được các nhà sản xuất và thương hiệu đặc biệt chú trọng), một thước đo mức độ thu hút khán giả, cũng đạt đỉnh điểm ở mức 7,5%, đảm bảo vị trí số một áp đảo không chỉ trong khung giờ phát sóng mà còn trong số tất cả các chương trình được phát sóng trong tuần, củng cố sự thống trị tuyệt đối của nó. Tập phim khiến người xem nghẹt thở với tình thương cha con xé lòng của Giám đốc Kim (So Ji-sub), người không ngừng chạy đua để tìm kiếm cô con gái mất tích Min-ji (Seo Su-min), và cuộc truy đuổi gay cấn xung quanh ông. Trên hết, diễn xuất đầy cảm xúc chân thành của So Ji-sub là điểm nhấn của tập phim. Sau nhiều biến cố bất ngờ, cuối cùng quản lý Kim cũng lấy được điện thoại của con gái Min-ji và muộn màng đối mặt với sự thật về quá khứ cô đơn và khó khăn của cô. So Ji-sub đã rơi nước mắt vì tình yêu thương cha con mãnh liệt, xen lẫn cảm giác tội lỗi và hối tiếc sâu sắc, hỏi: "Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn?", khiến người xem nặng lòng.

Con số này không chỉ lập kỷ lục cá nhân cho bộ phim mới mà còn đánh dấu mức rating cao nhất mà bất kỳ phim truyền hình ngắn tập nào đạt được tính đến thời điểm hiện tại năm 2026.

so-ji-sub-2.jpg

Dựa trên webtoon nổi tiếng, Đặc vụ Kim tái khởi động kể về câu chuyện của quản lý Kim (So Ji Sub), một người cha tưởng chừng bình thường với quá khứ bí mật, người đã đặt mọi thứ vào nguy hiểm để cứu cô con gái yêu quý của mình.

dac-vu-kim.jpg
Đặc biệt, tập 4 sẽ giới thiệu các thành viên của "Vũ trụ những người cha", trưởng phòng Kim, Sung Han-soo và Park Jin-cheol, lần đầu tiên cùng nhau giúp đỡ trưởng phòng Kim, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối và sức mạnh tổng hợp bùng nổ. Sự tò mò được đẩy lên đến đỉnh điểm về việc ba người sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử như thế nào, cuộc đua tuyệt vọng của trưởng phòng Kim để tìm con gái Min-ji sẽ đi đến đâu, và những biến cố nào khác sẽ làm lung lay số phận của ba người. Trên hết, So Ji Sub, Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho đã đồng thời thể hiện những pha hành động cường độ cao và diễn xuất cảm xúc trong cảnh này, đưa sự nhập tâm trên trường quay lên đến đỉnh điểm. Thông qua những màn trình diễn đầy nhiệt huyết mà họ không hề tiếc công sức, ba diễn viên đã hoàn thiện lòng trung thành tuyệt đối của ba người đàn ông tin tưởng và dựa vào nhau ngay cả giữa cuộc rượt đuổi và khủng hoảng khó khăn. Họ cũng nhận được sự tán thưởng từ các thành viên đoàn làm phim vì đã thể hiện sự ăn ý hoàn hảo trong suốt quá trình quay phim.
Tuệ Nghi
#Phim truyền hình ngắn tập thành công #Rating cao nhất năm 2026 #Đặc vụ Kim Tái Khởi Động #So Ji Sub diễn xuất nổi bật #Dựa trên webtoon nổi tiếng

Xem thêm

Chủ đề

ITEMS NỔI BẬT

ITEMS NỔI BẬT

Cùng chuyên mục