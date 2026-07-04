Meme tôn vinh Cape Verde, Argentina cũng chịu ảnh hưởng trên mạng xã hội

SVO - Một trận đấu gay cấn tại 'World Cup 2026'. Đội tuyển châu Phi suýt nữa làm nên kỳ tích khi đẩy Messi gặp khó khăn ở vòng 32 đội.

Argentina đã giành chiến thắng trong trận đấu vòng 32 đội và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng Cape Verde đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ bóng đá toàn cầu, khi màn trình diễn của họ trước Albiceleste (biệt danh đội tuyển Argentina) vẫn còn in đậm trong ký ức của người hâm mộ từ nhiều quốc gia khác nhau.

Đó là lý do tại sao mạng xã hội 'bùng nổ' sau trận đấu vòng 32 đầy kịch tính, khi nhiều người thích thú khi chứng kiến ​​Argentina chật vật và hy vọng Cape Verde sẽ tạo nên một cú 'sốc' lớn tại World Cup.

Các meme lan truyền chóng mặt sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Cape Verde:

Argentina sau khi đánh bại Cape Verde.

Đội tuyển Cape Verde này!

Cape Verde, các bạn thật tuyệt vời, tôi rất kính trọng các bạn.