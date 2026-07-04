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Namkoong Min yêu cầu Lee Seol 'ly hôn'

Tuệ Nghi
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SVO - Bộ phim truyền hình sắp ra mắt vào hôm nay (4/7) của đài KBS 2TV, 'The Husband', đã hé lộ đoạn xem trước của tập đầu tiên.

The Husband là một bộ phim trinh thám tội phạm với sự tham gia của Namkoong Min trong vai một người đàn ông đang trên bờ vực ly hôn, bất ngờ bị cuốn vào cuộc chiến tuyệt vọng với một tên tội phạm nguy hiểm để giải cứu vợ mình. Lee Seol sẽ vào vai Go Se Yoon, chủ tịch một bệnh viện và là vợ của bác sĩ phẫu thuật thần kinh Kang Tae Joo (Namkoong Min).

Bộ phim đang thu hút sự chú ý lớn vì đây là vai chính đầu tiên của Nam Goong Min trong một bộ phim truyền hình của KBS, sau bảy năm kể từ Doctor Prisoner, năm 2019. Nó cũng đánh dấu sự tái hợp của nam diễn viên với đài truyền hình nơi anh từng mang đến bộ phim ăn khách Good Manager, đạt rating cao nhất toàn quốc là 18,4%. Ngay cả trước khi công chiếu, nhiều khán giả đã dự đoán rằng, diễn xuất của anh có thể xứng đáng với giải thưởng lớn (Daesang) của Giải thưởng Phim truyền hình KBS The Husband được coi là ứng cử viên mới cho một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm nay.

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Đoạn giới thiệu mới được phát hành cho tập đầu tiên tối nay bắt đầu với cảnh Go Se Yoon vứt hai chiếc móc khóa có ý nghĩa đặc biệt đối với hai vợ chồng vào thùng rác. Bàng hoàng trước cảnh tượng đó, Kang Tae Joo gọi cô lại và nói: “Chúng ta chia tay đi. Chúng ta ly hôn đi”.

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Lee Seol từ chối, tuyên bố thẳng thừng: “Tôi sẽ không ly hôn”. Kang Tae Joo chỉ ra, chính cô là người nói rằng rạn nứt giữa họ là không thể hàn gắn và anh chỉ đang đồng ý với những gì cô nói. “Vậy tại sao em lại nói rằng em sẽ không ly hôn?”, anh hỏi.

“Vì đó là điều anh muốn”, Lee Seol đáp lại, khiến Kang Tae Joo cười khẩy không tin nổi. “Vậy nên, em mới nhất quyết không chịu chia tay à?”. Lee Seol tiếp tục: “Vì em không muốn làm bất cứ điều gì để đạt được điều anh muốn”.

Không nản lòng, Kang Tae Joo vẫn kiên quyết: “Anh đã nói rõ rồi. Chúng ta sẽ ly hôn”. Tuy nhiên, Lee Seol cũng không chịu nhượng bộ, thách thức anh bằng giọng điệu đầy đe dọa: “Cứ thử đi, nếu anh có thể. Em cho rằng, có lẽ sẽ khả thi nếu một trong hai chúng ta chết đi”.

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Bộ phim 'The Husband' sẽ được công chiếu vào hôm nay (4/7) lúc 9h20 tối (giờ Hàn Quốc). Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của khung giờ phim ngắn cuối tuần trên KBS2, sau thời gian gián đoạn, bắt đầu từ khi 'To My Beloved Thief' kết thúc vào tháng Hai. Đối với KBS, bộ phim này là cơ hội để vực dậy khung giờ phát sóng cuối tuần của đài. Bộ phim kết hợp giữa bắt cóc, truy đuổi, chiến tranh tâm lý và sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân đầy rắc rối. Thay vì chỉ tập trung vào việc bắt tội phạm, câu chuyện dần dần hé lộ những sự thật ẩn giấu đằng sau một cuộc hôn nhân tưởng chừng bình thường và phơi bày động cơ thực sự của từng nhân vật.
Tuệ Nghi
#Ly hôn và xung đột hôn nhân #Chủ đề kinh dị trong phim truyền hình #Mối quan hệ vợ chồng và chia ly #Căng thẳng và đe dọa trong câu chuyện #Nhân vật chính và tình tiết gay cấn

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