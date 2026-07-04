Fan bất ngờ trước thông báo mới nhất của Seeun STAYC

High Up Entertainment thông báo rằng, Seeun sẽ không tham gia sự kiện ký tặng fan của STAYC dự kiến diễn ra vào hôm nay 4/7 (giờ Hàn Quốc) do tình trạng sức khỏe xấu đi, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến các SWITH (fandom của STAYC) lo lắng, những người chắc hẳn đã rất mong chờ sự kiện ký tặng fan hôm nay. Thông tin chi tiết về sự kiện ký tặng fan hôm nay sẽ được nhà bán lẻ thông báo sau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Seeun nhanh chóng hồi phục. Cảm ơn".