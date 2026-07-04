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Fan bất ngờ trước thông báo mới nhất của Seeun STAYC

Tuệ Nghi
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SVO - Seeun của STAYC sẽ tạm nghỉ lịch trình vì lý do sức khỏe.

High Up Entertainment thông báo rằng, Seeun sẽ không tham gia sự kiện ký tặng fan của STAYC dự kiến diễn ra vào hôm nay 4/7 (giờ Hàn Quốc) do tình trạng sức khỏe xấu đi, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến các SWITH (fandom của STAYC) lo lắng, những người chắc hẳn đã rất mong chờ sự kiện ký tặng fan hôm nay. Thông tin chi tiết về sự kiện ký tặng fan hôm nay sẽ được nhà bán lẻ thông báo sau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Seeun nhanh chóng hồi phục. Cảm ơn".

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Trước đó, vào ngày 2/7, STAYC (Sumin, Sieun, ISA, Seeun, Yun, Jaei) đã phát hành poster nhóm và poster cá nhân cho chuyến lưu diễn hòa nhạc dành cho người hâm mộ STAYC năm 2026, ‘STAY CLOSER’, thông qua mạng xã hội. STAYC sẽ gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu bằng chuyến lưu diễn bắt đầu với các buổi hòa nhạc tại Seoul vào ngày 22 và 23/8 tại Hội trường Ngân hàng Blue Square WooriWON ở Yongsan-gu, Seoul, tiếp theo là Manila vào ngày 20/9, Macau vào ngày 26/9, Đài Bắc vào ngày 11/10, Perth vào ngày 14/10, Melbourne vào ngày 16/10 và Sydney vào ngày 18/10. Mở màn chuyến lưu diễn với màn trình diễn ấn tượng tại Seoul, STAYC dự định sẽ lấp đầy khán phòng bằng những màn trình diễn phong phú các bài hát đặc trưng của nhóm và các phần tương tác để người hâm mộ cùng nhau thưởng thức. Sự kết hợp giữa năng lượng tươi sáng đặc trưng của STAYC và những màn trình diễn trực tiếp chất lượng được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm sự phấn khích cho buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ. Mọi sự chú ý đang tập trung vào những sân khấu và sức hút mà STAYC sẽ sử dụng để chinh phục người hâm mộ trong chuyến lưu diễn tiếp tục đến các thành phố trên toàn cầu này. Vé đặt trước cho buổi diễn tại Seoul thuộc tour diễn STAYC Fan Concert Tour ‘STAY CLOSER’ năm 2026 sẽ được bán vào lúc 8 giờ tối ngày 7/7, và vé bán rộng rãi sẽ bắt đầu vào lúc 8h tối ngày 9/7, thông qua trang web bán vé trực tuyến NOL Ticket.
Tuệ Nghi
#Sức khỏe thành viên nhóm nhạc #Chuyến lưu diễn toàn cầu của STAYC #Hoạt động fan meeting và ký tặng #Thông báo về lịch trình nhóm #Ảnh hưởng của sức khỏe đến hoạt động nghệ thuật

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