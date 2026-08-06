Thủ khoa Sư phạm Tiếng Trung nhận học bổng thạc sĩ ĐH Sư phạm Bắc Kinh: ‘Khi có đam mê, việc học không còn là áp lực’

SVO - Là thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), Lê Vũ Thanh Thảo ghi dấu ấn với thành tích học tập xuất sắc cùng nhiều giải thưởng học thuật và nhận học bổng Chính phủ Trung Quốc để theo học bậc thạc sĩ tại ĐH Sư phạm Bắc Kinh.

Lê Vũ Thanh Thảo - Thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

“Đam mê là bí quyết lớn nhất”

Khi biết mình trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Thanh Thảo cho biết, cảm xúc đầu tiên của cô là niềm vui, xen lẫn sự biết ơn: “Đây là thành quả của cả một hành trình có sự đồng hành, động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè trong suốt bốn năm đại học”.

Theo Thanh Thảo, bí quyết giúp cô duy trì kết quả học tập xuất sắc không nằm ở một phương pháp học đặc biệt, mà bắt nguồn từ tình yêu dành cho tiếng Trung và nghề giáo. Cô gái Hải Phòng rất tâm đắc với câu nói của Khổng Tử: “Biết nó thì không bằng thích nó, thích nó thì không bằng đam mê với nó”.

“Khi mình thật sự yêu thích việc học tiếng Trung và yêu nghề giáo, việc học không còn là áp lực mà trở thành niềm vui, là động lực để mình cố gắng mỗi ngày. Chính điều đó đã giúp mình kiên trì trên hành trình chinh phục những mục tiêu đã đặt ra”, Thanh Thảo bộc bạch. Chính niềm đam mê ấy đã giúp cô duy trì phong độ học tập trong suốt bốn năm, đồng thời không ngừng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác.

Đại biểu Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Từ ước mơ làm cô giáo đến quyết định theo đuổi tiếng Trung

Ước mơ trở thành giáo viên được Thanh Thảo ấp ủ từ khi còn nhỏ. Cô từng nghĩ, mình sẽ trở thành giáo viên Tiếng Anh vì học khá tốt môn học này. Bước ngoặt đến, khi Thảo học Tiếng Trung ở THPT. Càng tìm hiểu, cô càng yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Khi biết đến ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), Thảo nhận ra đây là nơi có thể kết hợp hai niềm yêu thích lớn nhất: Học ngoại ngữ và theo đuổi nghề giáo. “Đến bây giờ mình vẫn thấy đó là một quyết định rất đúng đắn”, Thảo mỉm cười.

Thử thách lớn nhất của Thảo không nằm ở một môn học cụ thể, mà là việc phải cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và công việc làm thêm. “Có những giai đoạn, mọi việc đến cùng lúc, mình phải 'vừa khóc vừa làm' vì áp lực”, Thảo kể. Thay vì để bản thân rơi vào trạng thái quá tải, cô lựa chọn chia nhỏ từng đầu việc, đặt thời hạn hoàn thành theo từng ngày và ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng trước.

Thanh Thảo học cách chấp nhận rằng, không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo: “Mình tập trung hoàn thành tốt từng việc, thay vì cố gắng làm tất cả cùng một lúc”. Chính những khoảng thời gian nhiều áp lực nhất lại giúp Thanh Thảo rèn luyện khả năng quản lý thời gian, tính kỷ luật và sự kiên trì.

Với vai trò là Ủy viên BCH Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), nguyên Bí thư Liên chi Đoàn khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, bốn năm đại học của Thanh Thảo gắn liền với nhiều hoạt động của Đoàn - Hội. Theo Thảo, giá trị lớn nhất cô nhận được không chỉ là kinh nghiệm tổ chức sự kiện mà còn là những mối quan hệ, sự gắn kết giữa các thế hệ sinh viên. Những trải nghiệm ấy giúp một cô gái từng khá rụt rè trở nên tự tin hơn, biết lắng nghe, phối hợp, làm việc nhóm và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Thanh Thảo là một trong những đại diện Khối Trí thức tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc và học bổng đến Bắc Kinh

Trong số nhiều thành tích đạt được, Thanh Thảo cho biết, cô tự hào nhất với giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc, năm 2024. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hơi, từ luyện phát âm, xây dựng nội dung, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, cho đến chuẩn bị phần thi tài năng.

Bên cạnh danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp, Thanh Thảo còn nhận được học bổng Chính phủ Trung Quốc để theo học chương trình thạc sĩ tại ĐH Sư phạm Bắc Kinh.

Thanh Thảo nhận Bằng khen tốt nghiệp xuất sắc và thủ khoa ngành đào tạo tại lễ tốt nghiệp.

Ngoài ra, bảng thành tích của Thanh Thảo còn ghi dấu nhiều giải thưởng nổi bật như: Giải Nhì cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ”, giải Nhất cuộc thi Nói giỏi tiếng Hán, giải Nhất cuộc thi Tài năng Hán ngữ, nhiều học bổng khuyến khích học tập loại A, cùng các danh hiệu sinh viên tiêu biểu và giải thưởng nghiên cứu khoa học.

Với Thanh Thảo, những thành tích ấy không phải đích đến cuối cùng: “Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong quá khứ và cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước”.

Dự kiến, vào tháng 9/2026, Thanh Thảo sẽ sang ĐH Sư phạm Bắc Kinh để theo học chương trình thạc sĩ, với học bổng của Chính phủ Trung Quốc.

Một số thành tích nổi bật của Lê Vũ Thanh Thảo: - Giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc, Đà Nẵng, năm 2024. - Giải Nhì cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 23 dành cho sinh viên khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. - Giải Nhất cuộc thi Nói giỏi tiếng Hán - “汉语之星”, năm 2024. - Giải Nhất cuộc thi Tài năng Hán ngữ - trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). - Giải Nhì nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp đợt 3, năm 2025 và đợt 2, năm 2026. - Học bổng khuyến khích học tập loại A dành cho sinh viên Sư phạm trong 5 học kỳ. - Đạt danh hiệu “Đại sứ sinh viên - Thanh niên tiêu biểu lĩnh vực học tập”, năm 2025. - Đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”, năm 2025.

Ảnh: NVCC